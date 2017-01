Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

36,749 EUR +2,30% (31.01.2017, 14:59)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (https://corporate.zalando.de) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von über 1.500 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit vier zentralen Logistikzentren in Deutschland ermöglicht die effiziente Versorgung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch einen auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standort in Norditalien. Wir sind überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik unseren Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich mehr als 160 Millionen Besuche, von denen im dritten Quartal 2016 mehr als 65 Prozent von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 19,2 Millionen. (31.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktie: Sehr schöne Einstiegs-Chancen! ChartanalyseSolide Verkaufszahlen und ein verbesserter Geschäftsausblick erfreuten in Versandhändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) zuletzt und verhalfen der Aktie stabil auf einem hohen Niveau zu verbleiben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Durch die anhaltend hohe Volatilität biete die Aktie aber auch sehr schöne Einstiegs-Chancen, wie beispielshalber jetzt zu sehen sei.Seit dem Börsendebüt im Oktober 2014 könne in der Aktie von Zalando ein intakter Aufwärtstrend eingezeichnet werden, der von einem Kursniveau von 17,01 auf ein bisheriges Verlaufshoch von 41,11 Euro im Oktober 2016 aufwärts gereicht habe. Zwar hätten sich zwischendurch einige Abwärtsphasen eingereiht, diese seien seitens der Marktteilnehmer jedoch recht häufig für den Wiedereinstieg in Long-Positionen genutzt worden. So stelle sich auch das aktuelle Bild dar, nachdem die Zalando-Aktie von ihren diesjährigen Hochs bei 40,38 Euro in den Bereich von 35,00 Euro abgerutscht sei. Nach dem Kursverfall aus den letzten Wochen würden Marktteilnehmer wieder aufspringen und zu einer deutlichen Gegenbewegung mit einem einhergehenden Kursplus von derzeit knapp drei Prozent führen. Das noch relativ niedrige Kursniveau biete daher auf kurzfristiger Basis eine gute Grundlage für ein kurzfristiges Long-Engagement, und das auf Sicht von nur wenigen Wochen.Börsenplätze Zalando-Aktie:Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:36,73 EUR +2,25% (31.01.2017, 14:47)