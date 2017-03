"Trump enthält sich jeglicher Aussagen zu Geldpolitik und Zinsen"



Den Plänen zur ‚massiven Steuerentlastung für die Mittelschicht‘ stehen auf der Ausgabenseite ebenso ambitionierte Pläne für Mehrausgaben gegenüber. Nicht nur Militärausgaben und Infrastruktur sollen profitieren, sondern auch Sozialleistungen wie bezahlbare Kinderbetreuung oder neue Gesundheitsprogramme. Trump kombiniert hier in ungewöhnlicher Weise eine hohe Ausgabenbereitschaft für Militär und Soziales. In Kombination mit Steuersenkungen für Mittelstand und Unternehmen würde diese zu einem markanten Anstieg des strukturellen Haushaltsdefizits führen.



Zudem enthält sich der US-Präsident jeglicher Aussagen zu Geldpolitik und Zinsen. Kommt es in der aktuellen Vollbeschäftigungssituation in den USA tatsächlich zu dem geplanten starken Anstieg von Staatsausgaben und Verschuldung, dann wird dies den Inflationsdruck erhöhen und damit die Zinserhöhungen der US-Notenbank beschleunigen.



Zur geplanten Unternehmenssteuerreform verweist Donald Trump auf die Arbeiten seines Teams an einer "historischen Steuerreform", lässt sich aber noch nicht in die Karten schauen, ob es nur zu einer Steuersenkung oder einer kompletten Neuausrichtung kommt. Die Rede nährt aber insgesamt die Befürchtung, dass er Pläne der Republikaner für ein neues Steuersystem mit einer umfassenden Besteuerung von Importen aufgreift. Auch spricht die Terminologie von der "historischen" Reform eher für einen grundlegenden Systemwechsel. Kommt es zum Steuersystem mit umfassender Importbelastung, dann wäre damit der globale Handels- und Steuerkrieg eröffnet. (01.03.2017/ac/a/m)







Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Leiter des Forschungsbereichs "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft" am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, hat die Rede mit Blick auf ihre Botschaft zur Wirtschafts- und Finanzpolitik analysiert.