Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland sind zuletzt etwas weniger optimistisch ausgefallen als in den Vormonaten, so die Analysten der Nord LB.



Erklärlich werde dies nicht zuletzt mit Blick auf die mit Skandalen und Affären umgebene Automobilindustrie, für die sich die Perspektiven dramatisch verschlechtert hätten. Angesichts der gegenwärtig weiterhin hervorragenden Konjunkturlage würden die Analysten die Stimmungseintrübung bei den oftmals etwas mimosenhaften Finanzmarktexperten aber nicht überbewerten. Zunächst bleibe die Veröffentlichung weiterer Indikatoren - darunter nicht zuletzt des recht verlässlichen und besser "geerdeten" ifo-Geschäftsklimaindex am Freitag - abzuwarten, bevor Rückschlüsse auf etwaige Veränderungen des Konjunkturbilds sinnvoll erscheinen würden. (22.08.2017/ac/a/m)





