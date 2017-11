Mannheim (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland liegen im November 2017 abermals über den Werten des Vormonats, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressmeldung:Die Bewertung der aktuellen konjunkturellen Lage in Deutschland ist ebenfalls wieder angestiegen. Der Index beträgt aktuell 88,8 Punkte und damit 1,8 Punkte mehr als im Oktober.Die Erwartungen der Finanzmarktexperten/-innen an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone steigen nach dem Rückgang des Vormonats wieder deutlich an. Der Erwartungsindikator erhöht sich um 4,2 Punkte auf 30,9 Punkte. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum steigt ebenfalls stark an. Er liegt im November bei 47,8 Punkten, 11,3 Punkte höher als im Oktober. Die Aussichten für die Konjunktur im Eurogebiet haben sich damit sehr deutlich verbessert. (14.11.2017/ac/a/m)