Die Wissenschaftler/innen des ZEW haben nun anhand von Berechnungen zu durchschnittlichen Effektivsteuersätzen ("Effective Average Tax Rates", EATR) im internationalen Vergleich analysiert, wie Trumps geplante Reform die Position der USA bei der Steuerbelastung weltweit verändern würde und welche Auswirkungen die Reform für den globalen Steuerwettbewerb hätte. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Absenkung des Unternehmenssteuersatzes von 35 Prozent auf 15 Prozent die EATR auf 21,2 Prozent senken würde. Derzeit liegen die USA mit einem EATR-Wert von 36,5 Prozent deutlich über dem europäischen Durchschnitt (21,0 Prozent, siehe Grafik am Ende der Pressemitteilung). Mit Trumps Reform wären die USA also im weiteren Vergleich mit zum Beispiel Kanada, Japan oder Frankreich kein ausgesprochener Hochsteuerstandort mehr.



"Trumps Pläne zur Unternehmensbesteuerung sind nicht radikal"



Die geringere effektive Steuerlast am US-Standort würde auch neue Anreize für US-Unternehmen mit Blick auf ihre globale Steuerstrategie setzen. Mit der von Donald Trump anvisierten sofortigen Steuerpflicht für Gewinne an ausländischen Standorten entfiele ein Anreiz zur grenzüberschreitenden Verschiebung von Gewinnen, so das Fazit der ZEW-Forscher/innen. "Nach europäischen Standards sind Trumps Pläne zur Unternehmensbesteuerung überhaupt nicht radikal", erklärt Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft". Die Reform wirke im Grunde wie eine überfällige Anpassung an international übliche Belastungsniveaus für Unternehmen.



"Allerdings bleibt Trump die Antwort schuldig, wie er die hohen Steuerausfälle auffangen will", so Heinemann weiter. Zudem könne der reformbedingte, stärkere Zugriff auf das weltweite Einkommen von US-Unternehmen dazu führen, dass US-Unternehmen über eine Standortverlagerung nachdächten. "So manches bisherige US-Unternehmen dürfte dann in ein europäisches oder asiatisches Unternehmen verwandelt werden", sagt Heinemann. (02.01.2017/ac/a/m)





