Kurzprofil Ypsomed:



Ypsomed (ISIN: CH0019396990, WKN: A0B8VP, Ticker-Symbol: OWX, SIX Swiss Ex: YPSN) entwickelt und produziert kundenspezifische Injektions-Systeme. Daneben stellt Ypsomed passende Pen-Nadeln mit der einzigartigen Click-Funktion für seine eigenen sowie alle gängigen Pens auf dem Markt her. Das Spektrum reicht von einfachen Fertig-Pens über Pens mit variabel einstellbarer Dosierung und elektronischer Anzeige bis zu hochkomplexen Injektoren mit multifunktionaler Elektronik. (26.05.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Ypsomed-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Ypsomed-Aktie (ISIN: CH0019396990, WKN: A0B8VP, Ticker-Symbol: OWX, SIX Swiss Ex: YPSN).Die EBIT-Prognose der Geschäftsführung für das GJ17/18 habe die Analystin überrascht. Das Management erwarte ein unverändertes EBIT gegenüber dem Vorjahr aufgrund von zusätzlichen Investitionen: 1) Die raschere Einführung der YpsoPump in verschiedenen neuen Ländern werde zu einmaligen Investitionen von CHF 5 Mio. führen. 2) Da die Konkurrenten Roche und Animas sich aus bestimmten Ländern zurückziehen würden, werde Ypsomed verstärkt Schulungen in diesen Ländern anbieten, um von Wechselkunden bei Pumpen zu profitieren - CHF 3 Mio. 3) Investitionen in Digitalisierung, Patch-Pumpe, YpsoDose usw. - CHF 4 bis 5 Mio. 4) Die verzögerte Lancierung einiger Pens für Generika in den USA werde das EBIT mit CHF 4 Mio. belasten.Roche und Animas hätten offenbar entschieden, sich aus bestimmten Märkten wie den Niederlanden, der Tschechischen Republik und Skandinavien zurückzuziehen. Dies eröffne neue Chancen für Ypsomed, da sich das Unternehmen hauptsächlich auf Patienten mit Typ-1-Diabetes konzentriere, die bereits eine Pumpe gehabt hätten. Nach Angaben der Geschäftsführung sei die Nachfrage nach der YpsoPump enorm. Aus diesem Grund sei beschlossen worden, in GJ 2017/18 und teilweise auch im GJ18/19 stark zu investieren.Die Analystin habe daher ihre EPS-Schätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre (-20%, -13%) gesenkt, sie aber für die Jahre danach weitgehend beibehalten. Auch wenn die Bewertungen hoch erscheinen würden, halte sie sie angesichts der hohen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn für gerechtfertigt. Der DCF-basierte Fair Value betrage CHF 240 auf Basis einer langfristigen Wachstumsrate von 2,5%, einer EBIT-Marge von 22,4% und einem WAAC von 7,3%.Börsenplätze Ypsomed-Aktie: