Börse Frankfurt-Aktienkurs Ypsomed-Aktie:

193,45 EUR -6,24% (24.05.2017, 09:47)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ypsomed-Aktie:

CHF 213,20 -6,24% (24.05.2017, 10:12)



ISIN Ypsomed-Aktie:

CH0019396990



WKN Ypsomed-Aktie:

A0B8VP



Ticker-Symbol Ypsomed-Aktie:

OWX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Ypsomed-Aktie:

YPSN



Kurzprofil Ypsomed:



Ypsomed (ISIN: CH0019396990, WKN: A0B8VP, Ticker-Symbol: OWX, SIX Swiss Ex: YPSN) entwickelt und produziert kundenspezifische Injektions-Systeme. Daneben stellt Ypsomed passende Pen-Nadeln mit der einzigartigen Click-Funktion für seine eigenen sowie alle gängigen Pens auf dem Markt her. Das Spektrum reicht von einfachen Fertig-Pens über Pens mit variabel einstellbarer Dosierung und elektronischer Anzeige bis zu hochkomplexen Injektoren mit multifunktionaler Elektronik. (24.05.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Ypsomed-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Ypsomed-Aktie (ISIN: CH0019396990, WKN: A0B8VP, Ticker-Symbol: OWX, SIX Swiss Ex: YPSN).GJ16/17-Zahlen: Der Umsatz sei um 15,6% auf CHF 389,6 Mio. (VontE: CHF 391,9 Mio.) gestiegen. Der Umsatz in H2 sei um 14,0% gestiegen, was einer leichten Verlangsamung ggü. H1 entspreche (17,5%). Die Sparte Delivery Systems habe einen Anstieg um 7,5% auf CHF 127,9 Mio. verzeichnet und somit die Erwartungen (VontE: CHF 135,7 Mio.) wegen einer Wachstumsverlangsamung in H2 auf 3,6% verpasst. Der Umsatz des Bereichs Diabetes Care habe sich um 21,9% auf CHF 245,9 Mio. erhöht und die Erwartungen somit klar (VontE: CHF 240,0 Mio.) übertroffen.Angesichts des starken Wachstums habe Ypsomed von Skaleneffekten profitieren können. Der Bruttogewinn sei um 21,6% gestiegen, wodurch sich die Bruttomarge im Jahresvergleich um 160 Bp. auf 32,2% erhöht habe. Durch die Lancierung von YpsoPump sei die EBIT-Marge auf 14,2% (VontE: 14,4%) von 13,2% in GJ 2015/16 gestiegen. Der Reingewinn sei mit CHF 46,2 Mio. knapp hinter den Erwartungen von CHF 47,0 Mio. zurückgeblieben.Der Umsatz dürfte in GJ 2017/18 um 15% steigen, aber es werde erwartet, dass das EBIT gleich hoch oder leicht höher als in GJ 2016/17 ausfallen werde. Das Unternehmen werde große Investitionen in das Pumpengeschäft tätigen (Marktpenetration, geografische Expansion, weitere Entwicklung), weshalb der EBIT-Ausblick unverändert bleibe.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Ypsomed-Aktie. Das Kursziel von CHF 200,00 werde überprüft. (Analyse vom 24.05.2017)Börsenplätze Ypsomed-Aktie: