Tradegate-Aktienkurs XING-Aktie:

254,289 EUR +0,25% (22.08.2017, 13:42)



ISIN XING-Aktie:

DE000XNG8888



WKN XING-Aktie:

XNG888



Ticker-Symbol XING-Aktie:

O1BC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol XING-Aktie:

XNGAF



Kurzprofil XING AG:



Die XING AG (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) ist das soziale Netzwerk für berufliche Kontakte. Plattformübergreifend hat XING rund 8,8 Millionen Nutzer im Kernmarkt D-A-CH. Mehr als 8,4 Millionen davon sind Mitglieder der XING-Plattform. Auf XING vernetzen sich Berufstätige aller Branchen, suchen und finden Jobs, Mitarbeiter, Aufträge, Kooperationspartner, fachlichen Rat oder Geschäftsideen. Mitglieder tauschen sich online in über 66.000 Fachgruppen aus und treffen sich persönlich auf XING Events. Betreiber der Plattform ist die XING AG.



Das Unternehmen wurde 2003 in Hamburg gegründet, ist seit 2006 börsennotiert und seit September 2011 im TecDAX gelistet. Im Dezember 2010 hat XING die in München ansässige amiando AG übernommen, Europas führenden Anbieter von Online-Eventmanagement und -Ticketing. Das Unternehmen firmiert seit Ende 2013 unter dem Namen XING EVENTS GmbH. Mit dem Kauf von kununu, der marktführenden Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum, hat XING seine Position als Marktführer im Bereich Social Recruiting weiter gestärkt. Anfang 2015 hat XING zudem die Intelligence Competence Center AG übernommen. Damit gehört die Webseite Jobbörse.com, mit über 2,5 Mio. Jobs die größte Jobsuchmaschine im deutschsprachigen Raum, zum Portfolio des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.xing.com. (22.08.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - XING-Aktienanalyse von "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Karrierenetzwerks XING AG (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) unter die Lupe.Auch XING gehöre zurzeit eindeutig zu den Gewinnern unter den "Made-in-Germany"-Aktien. Das Soziale Netzwerk mit Sitz in Hamburg habe Anleger mit guten Zahlen im zweiten Quartal 2017 erfreut, laut eigenen Angaben das erfolgreichste Quartal in der Geschichte des Unternehmens. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen habe mit 15,3 Millionen Euro die Erwartungen der Experten übertroffen und die Aktie des Tec-DAX-Unternehmens prompt auf ein neues Allzeithoch von 265,35 Euro gejagt. Dank dieses starken Anstiegs habe das Wertpapier im bisherigen Jahresverlauf ein Gesamtwachstum von über 40 Prozent verzeichnet und somit zu den größten Gewinnern unter den deutschen Technologietiteln gehört. Und es sei noch kein Ende in Sicht: Dank strategischen Zukäufen und starken Wachstumsinitiativen sei das Unternehmen laut Analysten bestens für die Zukunft gewappnet.BHF Bank-Analyst Marcus Silbe sehe die Stärke des Karrierenetzwerks mit 13 Millionen Nutzern vor allem in seiner starken Verankerung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Trotz starker amerikanischer Konkurrenten wie Microsoft-Tochter LinkedIn, gelänge es XING sich zukunftsfähig zu positionieren. Die Analysten der Privatbank Hauck & Aufhäuser seien der gleichen Meinung: Sie würden bei der XING-Aktie noch viel Luft nach oben sehen und dementsprechend ihre Kaufempfehlung von 205 Euro auf 300 Euro angehoben, ein Plus von rund 20 Prozent gegenüber den knapp 250,15 Euro bei denen die Aktie zuletzt gestanden habe.Fazit: Bei dem deutschen Social Media Unternehmen XING laufe es derzeit sehr gut und es gebe keinen Grund zu Annahme, dass sich das so schnell ändere. Strategische Zukäufe, sowie eine starke Verwurzelung in der DACH-Region würden die Aktie auch in Zukunft in die Höhe treiben. Deswegen könnten Anleger mit einer Investition in das Karrierenetzwerk derzeit nicht viel falsch machen, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer akteuellen Ausgabe. (Analyse vom 19.08.2017)XETRA-Aktienkurs XING-Aktie:254,15 EUR +0,16% (22.08.2017, 13:31)