Kurzprofil XING AG:



Die XING AG (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) ist das soziale Netzwerk für berufliche Kontakte. Plattformübergreifend hat XING rund 8,8 Millionen Nutzer im Kernmarkt D-A-CH. Mehr als 8,4 Millionen davon sind Mitglieder der XING-Plattform. Auf XING vernetzen sich Berufstätige aller Branchen, suchen und finden Jobs, Mitarbeiter, Aufträge, Kooperationspartner, fachlichen Rat oder Geschäftsideen. Mitglieder tauschen sich online in über 66.000 Fachgruppen aus und treffen sich persönlich auf XING Events. Betreiber der Plattform ist die XING AG.



Das Unternehmen wurde 2003 in Hamburg gegründet, ist seit 2006 börsennotiert und seit September 2011 im TecDAX gelistet. Im Dezember 2010 hat XING die in München ansässige amiando AG übernommen, Europas führenden Anbieter von Online-Eventmanagement und -Ticketing. Das Unternehmen firmiert seit Ende 2013 unter dem Namen XING EVENTS GmbH. Mit dem Kauf von kununu, der marktführenden Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum, hat XING seine Position als Marktführer im Bereich Social Recruiting weiter gestärkt. Anfang 2015 hat XING zudem die Intelligence Competence Center AG übernommen. Damit gehört die Webseite Jobbörse.com, mit über 2,5 Mio. Jobs die größte Jobsuchmaschine im deutschsprachigen Raum, zum Portfolio des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.xing.com. (01.06.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - XING-Aktie: Der Aufwärtstrend ist voll intakt - AktienanalyseDie Online-Karrierebörse XING (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) konnte zu Jahresbeginn weiter kräftig wachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe von Januar bis März um 23 Prozent auf 42,2 Mio. Euro zugelegt. Größter Wachstumstreiber sei dabei erneut der Bereich E-Recruiting gewesen. Die Einnahmen in diesem Segment seien um 40 Prozent auf 17 Mio. Euro gestiegen.Aber auch im Endkunden- sowie im Veranstaltungsgeschäft habe XING seine Umsätze zweistellig steigern können. Dabei habe die Zahl der Mitglieder im März die Marke von zwölf Mio. übersprungen. In den ersten drei Monaten hätten sich 576.000 neue Kunden angemeldet und damit so viele wie noch nie einem Quartal. Das operative Ergebnis des mehrheitlich vom Medienkonzern Hubert Burda kontrollierten Unternehmens habe hingegen lediglich um 15 Prozent auf zwölf Mio. Euro zulegt. Als Grund habe XING erhöhte Marketingausgaben für eine Out-of-home-Kampagne und das Event "New Work Experience" in Berlin genannt. Unterm Strich seien wegen Investitionen in den US-Markt sogar rund vier Prozent weniger hängen geblieben als im Vorjahr (5,1 Mio. Euro).Die Zahlen seien zunächst nicht gut angekommen - die XING-Aktie sei zeitweise um rund sechs Prozent in die Tiefe gerauscht. Allerdings habe sie zuvor ein neues Rekordhoch bei 220,50 Euro markiert. Beeindruckend sei zudem, wie schnell der TecDAX-Wert die Delle wieder ausgebügelt habe. Inzwischen habe er sogar eine neue Bestmarke erreicht. Die Charttechnik stimme also. Die Wachstumsperspektiven sowieso, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2017)Tradegate-Aktienkurs XING-Aktie:240,00 EUR +0,44% (01.06.2017, 15:31)