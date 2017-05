Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (15.05.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der Montega AG:Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).W&W habe am vergangenen Freitag den Bericht für das erste Quartal 2017 vorgelegt. Obwohl das Vorjahresquartal durch einen Einmalertrag in Höhe von 6,4 Mio. Euro (Verkauf einer tschechischen Tochtergesellschaft) positiv beeinflusst gewesen sei, habe der Konzernüberschuss im ersten Quartal mit 69,5 Mio. Euro den Vorjahreswert (62,6 Mio. Euro) und auch die Analystenerwartungen (61,0 Mio. Euro) übertreffen können. Ein wichtiger Grund dafür sei das Finanzergebnis gewesen, das von Veräußerungserträgen aus Kapitalmarktanlagen profitiert habe.Bei den Leistungen aus Versicherungsverträgen habe die positive Kapitalmarktentwicklung aber aufgrund notwendiger Rückstellungen auch einen gegenläufigen Effekt gehabt. Der Verwaltungsaufwand sei nur leicht angestiegen - positiv habe sich der fortgesetzte Rückgang des Personalaufwands ausgewirkt. Ein wesentlicher Faktor sei dabei die Übertragung des Baufinanzierungs- und Pfandbriefgeschäfts der Wüstenrot Bank Pfandbriefbank auf die Wüstenrot Bausparkasse zur Realisierung von Effizienzgewinnen gewesen.Das ertragsstärkste Segment Schaden-/Unfallversicherung habe einen günstigen Schadensverlauf verzeichnet, wenngleich der sehr gute Vorjahreswert nicht erreicht worden sei.Das Neugeschäft sei heterogen, aber insgesamt gut verlaufen. Die Bausparkasse (Segment BausparBank) habe gegenüber dem Vorjahresquartal, das durch die Einführung einer neuen Tarifgeneration sehr stark ausgefallen, einen leichten Rückgang des Nettoneugeschäfts (-2,8%) verzeichnet. Im Geschäftsfeld Bank sei hingegen das Finanzierungsvolumen um 32,5% ausgeweitet worden, die Schaden-/Unfallversicherung habe die Neubeiträge um 28,3% ebenfalls deutlich steigern können. Hierbei habe das Segment auch von einer neuen Vertriebskooperation profitiert. Das Neugeschäft in der Personenversicherung sei zwar rückläufig gewesen (-33,8%), jedoch ausschließlich aufgrund der Reduzierung des für den Versicherungsbestand unattraktiven Geschäfts mit Einmalbeiträgen in der Lebensversicherung.Die Entwicklung bei W&W sei im Rahmen der Erwartungen verlaufen, die Einmaleffekte aufgrund der guten Kapitalmarktentwicklung hätten jedoch positiv überrascht. Die Bewertung der Aktie erachte der Analyst unverändert als attraktiv.Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt deshalb die Kaufempfehlung für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 24,50 Euro. (Analyse vom 15.05.2017)