Am Dienstag um 16:00 Uhr stehe der ISM PMI zur Bekanntgabe an. Der wichtigste nationale Frühindikator der USA dürfte nach der aufwärtsgerichteten Bewegung der letzten Monate bei 53,0 Punkten nunmehr im Berichtsmonat Dezember seitwärts tendieren. Damit stünden die Signale für den verarbeitenden Sektor im Land der unbegrenzten Möglichkeiten weiterhin auf grün, wenngleich die Dynamik noch nicht wieder ganz das erwünschte hohe Niveau erreicht habe.



Zum Wochenhighlight werde aber der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag um 14:30 Uhr werden. Die bereits für den Monat Dezember zur Verfügung stehenden Beschäftigungskomponenten des New Yorker Empire State Survey sowie des Philadelphia-Index würden eine Seitwärtsbewegung bei der Stellenentwicklung erwarten lassen.



Ähnliche Signale würden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liefern, die zuletzt nur moderat höher ausgefallen seien. Die beiden für November vorliegenden Beschäftigungskomponenten des ISM PMI im Produktions- und im Dienstleistungssektor würden eher gegensätzliche Hinweise geben. Letztlich dürfe aber von einem erneut soliden Stellenzuwachs um etwa 170.000 Jobs ausgegangen werden. Nach dem deutlichen Abrutschen der Arbeitslosenquote von 4,9% auf 4,6% rechnen die Analysten der Nord LB mit einer leichten Gegenbewegung nach oben hin zu 4,7%. Dem unerwarteten Rückgang der Stundenlöhne um 0,1% M/M im November dürfte nun ein etwas höherer Anstieg um 0,3% M/M gefolgt sein. In der Summe dürfe also von einer Fortsetzung der Aufhellung auf dem Arbeitsmarkt ausgegangen werden. (02.01.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In dieser ersten Woche des neuen Jahres stehen sogleich äußerst interessante Konjunkturdaten auf der Agenda: Mit dem ISM PMI am Dienstag und dem Arbeitsmarktbericht am Freitag sind gleich zwei wichtige Datenhighlights aus den USA zu verarbeiten, so die Analysten der Nord LB.Außerdem werde auf einige deutsche Veröffentlichungen zu achten sein, wie beispielsweise am Dienstag die Arbeitsmarktzahlen und die vorläufigen Informationen zur Verbraucherpreisentwicklung, alle für den Berichtsmonat Dezember. Aus der Eurozone seien die CPI Flash Estimates am Mittwoch und das Economic Sentiment am Freitag von größerem Interesse. Zudem könne am Mittwochabend das Protokoll der FOMC-Sitzung nach Hinweisen für die weitere geldpolitische Ausrichtung abgeklopft werden.