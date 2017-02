Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Der Grundtrend der Börsen bleibt aufwärts gerichtet: Positive Makro- und Unternehmenszahlen verleihen Rückenwind, und Europas politisch bedenkliche Agenda beginnt mit den niederländischen Parlamentswahlen erst im März."



"Der anhaltend positive Makrodatentrend und die bislang gute Quartalszahlensaison unterstützen die Aktienmärkte weiter und gleichen die durch Donald Trumps Politik verursachte Unsicherheit bislang gut aus. Damit Dax & Co weiter aufwärts tendieren können, sollte die US-Politik die Welt aber nicht noch mehr verunsichern."



"Nächste Woche dürften vor allem Unternehmenszahlen und die Politik die Märkte bewegen, da nur wenige wichtige Konjunkturdaten anstehen." (03.02.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nach der vorangegangenen Notenbank-Sitzungswoche könnte in der kommenden Woche wieder verstärkt die Politik und damit Donald Trump & Co in den Fokus der Märkte rücken, da neben der weiter laufenden Quartalszahlensaison nur wenige wichtige Konjunkturdaten erwartet werden, so die Experten der Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen Wochenausblick.In Deutschland kämen am Montag die Dezember-Auftragseingänge der Industrie, am Dienstag die entsprechenden "harten" Produktionsdaten und am Donnerstag die Handelsbilanz für denselben Monat. Für Euroland stünden keine wirklich wichtigen Makrotermine an - interessant könnte Mario Draghis Rede am Mittwoch im Parlament der Niederlande werden, wo am 15. März die mit Spannung erwarteten Parlamentswahlen stattfinden würden. Und in Großbritannien würden am Freitag ebenfalls die Handelsbilanz und die Industrieproduktion für Dezember veröffentlicht.