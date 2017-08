Nach starken Ausschlägen in den ersten Monaten dieses Jahres habe sich die Entwicklung der deutschen Inflationsrate um die Jahresmitte herum spürbar beruhigt. Dies sollte sich im August fortgesetzt haben. Die Analysten von Postbank Research gehen davon aus, dass wie schon im Juli eine Inflationsrate von 1,7% ausgewiesen wird. Auch für den weiteren Jahresverlauf würden sie nicht mit starken Veränderungen des Preistrends in Deutschland rechnen, zumal keine wesentlichen Impulse von den Energiepreisen, die ansonsten des Öfteren für Ausschläge sorgen würden, zu erwarten seien.



In den USA werde heute die 2. Schätzung für das BIP-Wachstum im 2. Quartal dieses Jahres veröffentlicht. Die Analysten von Postbank Research rechnen im Großen und Ganzen mit einer Bestätigung der vorläufig gemeldeten Ergebnisse. Gleichwohl dürfte die annualisierte Wachstumsrate gegenüber dem Vorquartal marginal von 2,6% auf 2,7% revidiert werden, da die zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung noch nicht vorliegenden Daten für die Entwicklung der Handelsbilanz im Juni eine stärkere Einengung des Defizits gezeigt hätten, als im Vorfeld erwartet worden sei.



Die Schätzung des Dienstleisters ADP für die Stellenentwicklung im privaten Sektor der US-Wirtschaft gebe heute einen ersten Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der Markt rechne mit einem Plus von 185 Tsd. Jobs.







Bonn (www.aktiencheck.de) - Das von der EU-Kommission monatlich erhobene Wirtschaftsvertrauen für die Eurozone bewegte sich zuletzt auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2007, so die Analysten von Postbank Research.Gleiches gelte für den Subindex für das Verbrauchervertrauen, der vorläufigen Angaben zufolge im August moderat von -1,7 auf -1,5 Punkte gestiegen sei. Angesichts des kräftigen Anstiegs des Einkaufsmanagerindex für den Sektor rechnen die Analysten von Postbank Research auch beim Industrievertrauen im laufenden Monat mit einem Zuwachs von 4,5 auf 4,8 Zähler. In der Summe dürfte das Wirtschaftsvertrauen damit weiter um 0,3 auf 111,5 Punkte zulegen und damit bereits den dritten Nach-Krisen-Rekord in Folge verbuchen. Dies wäre eine weitere Bestätigung des sehr guten Stimmungsbilds und diente zugleich als ein zusätzlicher Beleg, dass die Konjunkturampel im Euroraum auch im laufenden Quartal weiter auf Grün stehe.