Bremen (www.aktiencheck.de) - Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,0411 (07:44 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0340 im europäischen Handel markiert wurde, berichten die Analysten der Bremer Landesbank.Der USD stelle sich gegenüber dem JPY auf 117,95. In der Folge notiere EUR/JPY bei 122,81. EUR/CHF oszilliere bei 1,0698.Global seien die Einkaufsmanagerindices auf der Überholspur.Nur wenige Ausnahmen würden das Bild stören. Diese Ausnahmen seien beispielsweise Indien und Ägypten.In Indien sei der Composite Index per Dezember auf 47,6 Punkte gesunken und in Ägypten sei mit einem Ergebnis von 42,8 Punkten die Schwelle zum Wachstum (50) weit entfernt. Für Indien gelte, dass der Absturz der Sentimentindikatoren politisch selbstverschuldet sei. Die Repression, den Bargeldumlauf drastisch einzuschränken, habe ihren Preis, da in der Etappe Menschen auf Bargeld mangels Infrastruktur angewiesen seien.Ägypten zahle den Preis der politischen Instabilität, die makroökonomisch nicht nur den Tourismussektor belaste.Mit anderen Worten lasse sich aus den negativen Ausnahmen keine Schlussfolgerung für das weltwirtschaftliche Klima ableiten.An diesen Daten werde deutlich, welche profunde Bedeutung auch die starken europäischen Werte hätten! Die Analysten der Bremer Landesbank hoffen, dass die EZB die Signale auch hört, sieht und erkennt!An dieser Stelle wollen die Analysten der Bremer Landesbank die Entwicklung in Russland nicht ausblenden: Die Daten wurden über den Jahreswechsel veröffentlicht und sind der Weltpresse wohl aus Versehen durchgerutscht.Sie seien dennoch nahezu sensationell, da sie die Erwartungen vieler westlicher Beobachter, Medien und Politiker schwer enttäuschen würden und aus dieser Konsequenz heraus entscheidende Fragen aufwerfen müssten.Der Index für den Sektor Produktion habe von 53,6 auf 53,7 Punkte zugelegt und den höchsten Stand seit 69 Monaten trotz der vom Westen verfügten Sanktionen markiert!