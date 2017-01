Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

42,501 EUR +1,46% (09.01.2017, 21:56)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (10.01.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Charles Brennan von der Credit Suisse:Charles Brennan, Analyst der Credit Suisse, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) und erhöht das Kursziel von 38 auf 45 Euro.Sein bisheriges Anlageurteil für die Wirecard-Aktie sei dem schwachen Generieren von Geldzuflüssen des Aschheimer Zahlungsabwicklers geschuldet gewesen, der nun allerdings seinen Boden erreicht habe und sich womöglich sogar verbessere, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Brennan habe seine Schätzungen unverändert belassen. Er halte Wirecard für eine schwierige Story mit unübersichtlichen Berichten und vielen Zukäufen, die erst verdaut werden müssten.Charles Brennan, Analyst der Credit Suisse, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie von "underperform" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von 38 auf 45 Euro angehoben. (Analyse vom 09.01.2017)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:42,61 EUR +1,76% (09.01.2017, 17:35)