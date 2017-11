Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

83,499 EUR +0,87% (13.11.2017, 09:28)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (13.11.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Aktienanalyst Gerardus Vos von Barclays:Gerardus Vos, Aktienanalyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse mit Blick auf die Strategie des Zahlungsabwicklers für die kommenden Jahre weiterhin zum Kauf der Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) und erhöht sein Kursziel.Aufwärtspotenzial resultiere aus der Wertschöpfungskette und regionaler Expansion, so der Analyst. Das Wachstumsprofil verbessere sich und der Druck auf die Bruttomargen nehme ab. Vos sei damit der erste Analyst, der sein Kursziel auf einen dreistelligen Betrag festlegt. Sollte die Aktie dieses Niveau erreichen, wäre Wirecard an der Börse mit fast 12,4 Mrd. Euro bewertet. Nach dem rasanten Höhenflug des Wertpapiers in den letzten Wochen liege die Marktkapitalisierung bei etwas mehr als 10 Mrd. Euro.Gerardus Vos, Aktienanalyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Wirecard-Aktie bestätigt und das Kursziel von 80,00 auf 100,00 Euro erhöht. (Analyse vom 13.11.2017)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:83,13 EUR +0,76% (13.11.2017, 09:14)