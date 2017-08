Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (18.08.2017/ac/a/t)



München (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie: Positive Überraschung! AktienanalyseEnde Juli konnte Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) mit guten Zahlen überraschen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die nun vorgelegten endgültigen Quartalszahlen hätten noch einmal das erwartete Ergebnis bestätigt. Der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 41,1 Prozent auf 340,6 Millionen Euro erhöht. Auch das EBITDA habe sich mit 95,2 Millionen Euro um 35,3 Prozent verbessert.Das bereinigte Ergebnis nach Steuern belaufe sich im ersten Halbjahr auf 104,5 Millionen Euro, was einem Plus von 35,8 Prozent entspreche. Das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen sei in den ersten sechs Monaten um 38,2 Prozent auf 37,9 Milliarden Euro angestiegen.Grund für die gute Entwicklung werde von Analysten der immer schneller fortschreitenden Trend zum Onlinebezahlen gesehen. Das starke US-Geschäft, welches einen erheblichen Teil des Gewinnes ausmache und das gute organische Wachstum, habe das Unternehmen dazu veranlasst, dass für das Geschäftsjahr erwartetet Betriebsergebnis noch einmal hoch zu setzen. Demnach solle das EBITDA Ende diesen Jahres bei 392 Millionen bis 406 Millionen Euro liegen. Zuvor sei ein Ziel von 382 Millionen bis 400 Millionen Euro ausgegeben worden.Börsenplätze Wirecard-Aktie: