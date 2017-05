Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (30.05.2017/ac/a/t)

Krefeld (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Mit gewohnter Zuverlässigkeit habe Wirecard auch für das erste Quartal 2017 wieder hohe Steigerungsraten vermeldet. Basis der beeindruckenden Performance bleibe das Wachstum des Transaktionsvolumens, das über die Systeme des Unternehmens abgewickelt werde. Zwischen Januar und März habe der Zuwachs 34,4% auf 17,2 Mrd. Euro betragen, daraus habe eine Umsatzsteigerung von 31,0% auf 274,9 Mio. Euro generiert werden können. EBITDA (+31,1% auf 81,3 Mio. Euro) und Nettoergebnis (+32,5% auf 48,5 Mio. Euro) hätten sich fast im Gleichschritt entwickelt. Achillesferse bleibe der Cashflow: Obwohl das Unternehmen für sich einen Anstieg des Free Cashflow nach eigener Definition (die M&A außen vorlasse) von 37,5 auf 49,7 Mio. Euro reklamiere, sei der in der Cashflow-Rechnung ausgewiesene gesamte Saldo aus betrieblicher und investiver Tätigkeit mit -94,7 Mio. Euro wieder tiefrot gewesen.Die Anleger störe dies derzeit nicht, die Wirecard-Aktie sei im Anschluss auf ein neues Allzeithoch gestiegen und habe damit das Kursziel der Aktienexperten geknackt. Wir sehen noch etwas Luft nach oben und erhöhen auf 60 Euro, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 20 vom 27.05.2017)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:58,73 EUR +0,12% (29.05.2017, 17:35)