Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

40,50 EUR +0,62% (22.12.2016, 10:31)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (22.12.2016/ac/a/t)

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Zertifikate Journal":Die Experten von "Zertifikate Journal" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard habe zuletzt keine gute Figur gemacht. Während der Gesamtmarkt auf und davon geeilt sei, habe der TecDAX-Titel seit Anfang Oktober gut 14 Prozent verloren. Der Konzern sei ein beliebtes Ziel für Leerverkäufer. Hierbei würden sich spekulative Investoren Wirecard-Aktien leihen und sie über die Börse abstoßen - in der Hoffnung, sie später zu tieferen Kursen wieder zurückkaufen zu können. Mit positiven Nachrichten steuere das Unternehmen nun dagegen.In einem Brief an die Investoren hätten die Münchner mitgeteilt, dass das vierte Quartal durch Zuwächse in allen Kerngeschäftsfeldern die starke Entwicklung der ersten neun Monate übertroffen habe. Wie Wirecard weiter mitgeteilt habe, sehe sich das Unternehmen auf gutem Weg, die in den USA getätigte Übernahme einer Prepaid-Kreditkartenfirma Anfang 2017 abschließen zu können. Auch das Indien- Geschäft entwickle sich stark. Wirecard wolle im kommenden Jahr weiter von der fortschreitenden Digitalisierung des Landes profitieren. Den letzten Angaben zufolge rechne der Konzern für 2016 mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 298 bis 312 Mio. Euro, nach 227 Mio. Euro im Vorjahr.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:40,545 EUR +0,62% (22.12.2016, 10:18)