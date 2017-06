Sollten die Wähler mehrheitlich für die Labour Party stimmen, müssten sich die Märkte mit Jeremy Corbyns Plänen einer höheren Unternehmensbesteuerung, höheren Staatsausgaben und der Verstaatlichung einiger Unternehmen auseinander setzen. Die Unternehmen, die verstaatlicht werden sollten, würden sehr wahrscheinlich an Wert verlieren, vielleicht sogar recht deutlich, da Unsicherheit bestehe, zu welchem Kurs die Regierung die Aktionäre auszahlen würde. Eine höhere Körperschaftssteuer würde zudem auch die Nachsteuergewinne von Unternehmen beeinträchtigen. Firmen, die den höchsten Prozentsatz ihrer Steuern in Großbritannien abführen würden, seien dieser Gefahr am ehesten ausgesetzt.



Staatsanleihen würden wahrscheinlich steigende Renditen verzeichnen, da aufgrund der Pläne der Labour Party ein Anstieg der staatlichen Kreditaufnahme zu erwarten wäre. Sorge würde den Märkten sicherlich die so genannte "Fiscal Credibility Rule" über die fiskalpolitische Glaubwürdigkeit bereiten, die Labour sich selbst verordnet habe: Werde es gelingen, mit den geplanten Steuermaßnahmen die erhofften Mehreinkünfte zu erzielen, um die aktuellen Ausgaben abzudecken? Die Kreditspreads würden sich wahrscheinlich ebenfalls ausweiten.



Was den Brexit betreffe, sei die Position der Partei noch unklar. Laut Wahlprogramm solle "ein großer Schwerpunkt auf der Beibehaltung der Vorteile des EU-Binnenmarktes" liegen (weicher Brexit), während gleichzeitig die Forderung im Raum stehe, dass "die Freizügigkeit endet, wenn wir die Europäische Union verlassen" (harter Brexit). Die Unvereinbarkeit dieser beiden Aussagen stehe im Mittelpunkt der Brexit-Debatte. Das Britische Pfund wäre vermutlich hin- und hergerissen: Einerseits wäre ein weicher Brexit etwas wahrscheinlicher, andererseits ginge eine höhere Verschuldung und die als weniger unternehmensfreundlich empfundene Regierung mit einer entsprechenden Besorgnis einher. Angesichts derart ungewisser Aussichten wäre eine Abwertung des Britischen Pfunds wahrscheinlich, die mit der Zeit aber wieder aufgeholt werden könnte.



Für die Aktienmärkte wäre die Entwicklung des Britischen Pfunds von entscheidender Bedeutung: Sollte das Britische Pfund stagnieren, würden Aktien voraussichtlich nachgeben. Dabei dürften binnenorientierte Firmen schlechter abschneiden als eher international ausgerichtete Unternehmen. Eine Abwertung des Britischen Pfunds würde diese Diskrepanz noch verstärken, könnte den international tätigen Firmen jedoch zugute kommen und ihnen sogar zu Kursanstiegen verhelfen, was bereits nach dem Brexit-Referendum zu beobachten gewesen sei. Sollte das Britische Pfund in der Hoffnung auf einen weichen Brexit dagegen deutlich zulegen, könnten Large-Cap-Werte mit internationaler Präsenz unter Druck geraten.



Die Liberaldemokraten hätten angekündigt, dass sie keine weitere Koalition mehr eingehen würden, weder mit Labour noch mit den Konservativen. Eine Koalitionsregierung mit Beteiligung der Lib Dems dürfte aber - zumindest in der Anfangsphase - eine Aufwertung des Britischen Pfunds zur Folge haben, weil die Partei einen weicheren Brexit vermutlich zur Bedingung für ihre Unterstützung machen würde. Ein stärkeres Britisches Pfund könnte international tätige Unternehmen belasten und dürfte inländischen Aktien eine Outperformance bescheren. Die Renditen britischer Staatsanleihen würden aller Voraussicht nach anziehen, da man eine weniger expansive Haltung der Bank of England unterstellen könnte.



Selbst eine deutliche Mehrheit der Konservativen Partei würde kaum etwas daran ändern, dass die Grundzüge der künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU äußerst ungewiss seien, obwohl die Märkte unmittelbar nach einem solchen Wahlausgang wahrscheinlich zurückhaltend reagieren würden. Nachdem hier die wahrscheinlichsten Szenarien für den Fall eines überraschenden Wahlausgangs skizziert worden seien, bleibe festzustellen: Angesichts der enormen Unwägbarkeiten könne ein unerwartetes Ergebnis durchaus auch zu einer unerwarteten Marktreaktion führen. Deshalb sind die Experten von J.P. Morgan Asset Management nach wie vor der Ansicht, dass diese Wahl - neben den zahlreichen Argumenten, die ohnehin im Zusammenhang mit dem Brexit-Votum bestehen - für die Investoren nur ein weiterer Anlass ist, eine Reduzierung der aktiven britischen Positionen in ihren Portfolios in Betracht zu ziehen. (02.06.2017/ac/a/m)







Am 8. Juni wählt Großbritannien ein neues Parlament, so Michael Bell, Global Market Strategist bei J.P. Morgan Asset Management.Die Wahlen seien von Premierministerin May vorgezogen worden, um eine größere Einigkeit im Parlament für die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen zu erreichen. Der Markt gehe aktuell davon aus, dass die konservative Partei die Wahl mit großer Mehrheit gewinnen werde und sich auf einen relativ harten Brexit einige. Diese Mehrheit sollte sie in eine bessere Verhandlungsposition bringen, einer Übergangsregelung zuzustimmen, die den Zugang zum europäischen Binnenmarkt ab März 2019 um zwei oder drei weitere Jahre verlängere.Auf dieser Annahme beruhe auch die Rally des Britischen Pfunds seit Ankündigung der Neuwahlen Mitte April. Doch selbst wenn die Konservativen eine große Parlamentsmehrheit gewinnen sollten, sei das noch keine Garantie für eine tatsächliche Übergangsvereinbarung. Die Marktreaktionen sollten nichtsdestotrotz zunächst eher verhalten ausfallen, da dieses Szenario bereits zum großen Teil eingepreist sei. Es sei jedoch auch eine Überlegung wert, wie sich ein überraschender Wahlausgang ohne deutliche konservative Mehrheit auf die Märkte auswirken würde. Drei Szenarien seien möglich:Nach der gleichen Logik könnten sich auch die Spreads britischer Unternehmensanleihen ausweiten. Der Ausblick für britische Staatsanleihen (Gilts) sei schwer vorherzusagen, da sie zuletzt eher von den Aussichten für globale Staatsanleihen beeinflusst worden seien als von spezifisch britischen Faktoren. Eine ähnliche Entwicklung wäre übrigens denkbar, wenn die Konservativen zwar eine große Mehrheit gewinnen würden, sich später aber im Zeitverlauf herausstellen sollte, dass das neu gewählte Parlament 2019 einen Brexit "ohne Deal" anstrebe, anstatt einer Übergangsregelung zuzustimmen.