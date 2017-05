NASDAQ-Aktienkurs Weibo-Aktie:

Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine in China beheimatete Social Media-Plattform. Der Kurznachrichtendienst gleiche in vielfacher Hinsicht dem US-amerikanischen Pendant Twitter. Nach eigenen Angaben zählt Sina Weibo mehr als 130 Mio. aktive Nutzer.









New York (www.aktiencheck.de) - Weibo-Aktienanalyse der Analystin Alicia Yap von der Citigroup:Alicia Yap, Aktienanalystin der Citigroup, empfiehlt Anlegern im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) weiterhin zum Kauf.Die Quartalszahlen von Weibo Corp. würden zeigen, dass das Unternehmen von Verschiebungen bei den Werbebudgets in Richtung Social Media-Plattformen profitiere.Weibo könne sich zudem an einem stärkeren Nutzerengagement erfreuen. Die Analystin Alicia Yap setzt das Kursziel für die Weibo-Aktie von 70,00 auf 92,00 USD herauf.In ihrer Weibo-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel unverändert mit "buy" ein.Stuttgart-Aktienkurs Weibo-Aktie:70,72 EUR +0,24% (17.05.2017, 15:44)Tradegate-Aktienkurs Weibo-Aktie:68,00 EUR -4,30% (17.05.2017, 16:16)