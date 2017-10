Hamburg (www.aktiencheck.de) - In den USA stehen in dieser Woche das FED-Treffen und der Arbeitsmarktbericht im Fokus, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Für den Posten des neuen FED-Chefs scheine es mit Jerome Powell nun einen Favoriten zu geben. Dieser stehe im Gegensatz zum anderen Kandidaten Taylor eher für eine lockere Geldpolitik. In dieser Woche sollte es eine Entscheidung geben, da Trump noch vor seiner Asienreise den nächsten FED-Chef verkünden wolle. Für eine Unterstützung der Aktienmärkte spreche auch die weiterhin gute Konjunktur in den USA. Das US-amerikanische Wirtschaftswachstum habe sich im dritten Quartal um 3,0% zur Vorjahresperiode verbessern können. Damit setze sich der starke Aufwärtstrend nach einem ebenfalls robusten zweiten Quartal (+3,1%) fort. Der Anstieg des Wirtschaftswachstums lasse sich maßgeblich durch die positiven Entwicklungen der privaten Konsumausgaben, der Exporte und die gestiegenen Staatsausgaben erklären. Die befürchteten Rückschläge durch die Folgen der Wirbelstürme Harvey und Irma seien ausgeblieben.



Entsprechend gehen die Analysten von DONNER & REUSCHEL auch bei der Bekanntgabe der Oktober-Daten des US-Verbrauchervertrauens von einer leichten Steigerung auf 121 Punkte aus. Zuletzt habe die Zuversicht für September geringfügig um 0,6 auf 119,8 Punkte abgenommen. Insgesamt sei die Stimmung aber weiter als positiv einzuschätzen, vor allem bilde der erfreuliche Arbeitsmarkt die Grundlage für die hohe Konsumneigung der US-Bürger. Im März habe die Stimmung der US-Verbraucher mit knapp 125 Punkten ein vorläufiges Jahreshoch erreicht. (30.10.2017/ac/a/m)







