Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF), Wien, ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in Zentral- und Osteuropa.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wiener Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener Symbol: WXF).Gestern habe die Gesellschaft ihr Zahlen für das erste Quartal 2017 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Nachdem im letzten Jahr wieder positive Zahlen geschrieben worden seien, habe dieser positive Trend auch in den ersten drei Monaten des neuen Jahres fortgesetzt werden können. Getrieben von um 32% höheren Umsätzen aus Bestandsliegenschaften durch Indexanpassungen und einer positiven Rubelentwicklung, sei der Gesamtumsatz um 5% von rund 12 Mio. Euro auf über 12,4 Mio. Euro angestiegen. Umsätze aus dem Hotelgeschäft seien ebenfalls trotz der um 168 Zimmer geringeren Zimmeranzahl durch den Verkauf des angelo Hotels in Prag im letzten Oktober leicht angestiegen.Durch ebenfalls geringere Aufwendungen habe das operative Ergebnis (EBITDA) bei rund 3,3 Mio. Euro gelegen, knapp dreimal höher als letztes Jahr. Das EBIT sei von negativen 500.000 Euro im Vorjahr auf 3,5 Mio. Euro deutlich angestiegen, was neben dem höheren EBITDA auf deutlich niedrigere Abschreibungen und einem positiven Wertänderung von 1,2 Mio. Euro (1Q 2016: 0 Euro) zurückzuführen sei. Das Finanzergebnis sei ebenfalls von 172.000 Euro in 2016 auf knapp 2,4 Mio. Euro deutlich verbessert worden, was zu einem Nettoergebnis nach Minderheiten von 2,3 Mio. Euro geführt habe, welches einem Vorjahreswert von -1 Mio. Euro gegenüberzustellen sei.Im Laufe der ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres sei ebenfalls der Verkauf des größten Teils des Hotelportfolios bekannt gegeben worden. Wie im Update vom 23. Februar genauer beschrieben seien 8 Hotels an die U City Public Company Limited aus Thailand verkauft worden, was nach dem in Kürze anstehenden Closing zu einem Ergebnisbeitrag von rund 25 Mio. Euro führen werde. Des Weiteren habe ein Vormietvertrag sowie ein Absichtserklärung für sich in der Entwicklung befindende Entwicklungsprojekte in Polen erzielt werden können und mit der Planung von zwei neuen Projekten, einem Bürogebäude und einem Hotel- und Wohnprojekt gestartet werden.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen deshalb ihre "buy"-Empfehlung sowie ihr Kursziel von 1,90 Euro, was ebenfalls dem aktuellen NNNAV der Aktie entspricht. (Analyse vom 31.05.2017)