Xetra-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

0,90 EUR +3,33% (24.02.2017, 09:29)



ISIN Warimpex-Aktie:

AT0000827209



WKN Warimpex-Aktie:

A0LGV4



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Deutschland:

WFS



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Wien:

WXF



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG:



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF), Wien, ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in Zentral- und Osteuropa. Warimpex hat ein europäisches Hotel-Portfolio von 19 Hotels, die vornehmlich der gehobenen Kategorie zuzurechnen sind. (24.02.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wiener Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener Symbol: WXF).Heute habe das Unternehmen eine außergewöhnlich gute und extrem wichtige Unternehmensmeldung veröffentlicht. Die Mehrheit des unternehmenseigenen Hotelportfolios, nämlich acht Hotels, vornehmlich in Polen und Tschechien, habe zu einem Preis von rund 180 Mio. Euro an einen namhaften Investor aus Thailand, nämlich U City Company Limited, verkauft werden können. Der erzielte Preis ermögliche einen Gewinn für die Gewinn- und Verlustrechnung von rund 15 Mio. bis 20 Mio. Euro. Außerdem seien durch diesen sehr großen Deal die Wertansätze des Hotelportfolios, die durch unabhängige Immobiliensachverständige im Juni 2016 erhoben worden seien, vollauf bestätigt worden.Der Deal verbessere die Bilanzrelationen der Gesellschaft erheblich und stärke die Eigenkapitalquote, die auf rund 25% klettern dürfte. Die künftige Geschäftsentwicklung werde viel stärker vom Büroportfolio und von den aktuellen Büro-Developments beeinflusst als bisher. Außerdem gewinne das Management erhebliche Flexibilität, diese Developments nun schneller und zielgerichteter umzusetzen.Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die Warimpex-Aktie und nimmt das Kursziel deutlich von 1,60 Euro auf 1,90 Euro herauf. (Analyse vom 23.02.2017)