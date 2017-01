NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

108,16 USD +0,09% (17.01.2017, 15:12, vorbörslich)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.





(17.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Drew Borst von Goldman Sachs:Drew Borst, Analyst beim Investmenthaus Goldman Sachs, spricht laut einer Aktienanalyse zu den Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) nunmehr eine Kaufempfehlung aus.Ungeachtet einer Outperformance der Aktien von Walt Disney Co. in den letzten beiden Monaten sehen die Analysten von Goldman Sachs noch immer deutliches Aufwärtspotenzial beim Aktienkurs.Ein stärkeres EPS-Wachstum im Geschäftsjahr von geschätzten 14% gegenüber einem erwarteten Plus von 3% in 2017 sollte als Katalysator dienen. Die Filmpalette von Walt Disney sei wahrscheinlich noch nie so gut gewesen wie es aktuell der Fall sei. Der Gegenwind bei ESPN sollte abnehmen, so die Einschätzung von Analyst Drew Borst. Bedeutende neue Attraktionen würden in Parks auf Besucher warten. Außerdem dürfte Walt Disney von einer Unternehmenssteuerreform im Peer Group-Vergleich am stärksten profitieren.In ihrer Walt Disney-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 109,00 auf 134,00 USD.XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:101,60 EUR -0,05% (17.01.2017, 15:00)Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:101,62 EUR -0,13% (17.01.2017, 14:53)