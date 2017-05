Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (22.05.2017/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Die Aktienanalystin von Independent Research, Laura Cherdron, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Das Unternehmen habe mit den Q1-Zahlen (28.04.) im Rahmen der Erwartungen (u.a. 116,53 (Vj.: 115,97) Mrd. USD; EBIT: 5,24 (Vj.: 5,28) Mrd. USD) gelegen. Das organische Wachstum bei Walmart U.S. sei wie erwartet ausgefallen (+1,4% y/y) und habe das höchste Q1-Niveau seit 2012/13 erreicht. Hierbei habe sich das E-Commerce-Geschäft stark gezeigt (USA: +63% y/y). Ergebnisseitig hätten wieder schwächere Margen (Konzern) enttäuscht. Das Nettoergebnis habe das vierte Jahr in Folge einen Rückgang auf gewiesern, wohingegen das EPS wegen des laufenden Aktienrückkaufprogramms auf 1,00 (Vj.: 0,98; Guidance: 0,90 bis 1,00) USD) habe gesteigert werden können. Für Q2 rechne Wal-Mart mit einem EPS (bereinigt) zwischen 1,00 und 1,08 (Vj.: 1,07) USD.Positiv werte die Analystin die organische Umsatzentwicklung in den USA bzw. das hohe Wachstum im E-Commerce-Bereich. Aber sollte sich die anhaltendend hohe Wettbewerbsintensität in den nächsten Monaten, v.a. margenseitig belastend auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Sie belasse ihre Prognosen unverändert.