Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (24.11.2017/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Investmentanalyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Wal-Mart habe im dritten Quartal von eine guten Nachfrage im Online-Geschäft und insbesondere im Heimatmarkt USA profitiert. Insgesamt sei der Umsatz um 4,2% auf 123,2 Mrd. USD gestiegen. In den USA (Umsatz 77,7 Mrd. USD, +4,3%) sei ein überraschend guter flächenbereinigter Anstieg um 2,7% (Vj. 1,2%) zu verzeichnen gewesen, was u.a. auch auf eine bessere Nachfrage nach Lebensmitteln und Drogerieartikeln infolge der Wirbelstürme zurückzuführen gewesen sei. Bei Sam's Club sei der Umsatz (14,8 Mrd. USD, +4,4%) ebenfalls flächenbereinigt um 2,8% (Vj. 1,4%) deutlich angestiegen. Der Umsatz des Online-Geschäfts habe einen Anstieg um 50% gezeigt, wobei absolute Zahlen nicht genannt worden seien. Im internationalen Geschäft habe der Umsatz um 4,1% (ohne Währungseffekte +2,5%) auf 29,5 Mrd. USD zugenommen.Hohe Investitionen in die Modernisierung des Ladenbestands und in den Ausbau des Internets hätten allerdings Spuren bei der Entwicklung des operativen Ergebnisses hinterlassen, das um 6,9% (ohne Währungseffekte -8,1%) auf 4,7 Mrd. USD zurückgegangen sei. Nichtsdestotrotz hätten die Quartalszahlen zum dritten Quartal insbesondere beim Umsatzwachstum in den USA über den Konsenserwartungen gelegen und damit positiv überrascht.Vor dem Hintergrund der guten Entwicklung habe das Management den Ausblick angehoben und erwarte nun für das bis Ende Januar laufende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie 79,9 zwischen 4,38 bis 4,46 USD (zuvor 4,30 bis 4,40 USD). Auf der Basis des aktualisierten Peergroup Vergleichs des Analysten erscheine die Aktie trotz des zuletzt deutlichen Kursanstiegs bei einem Kursziel von 90 EUR (alt: 72 EUR) fair bis teuer bewertet. Die größten Risiken sehe Deppisch in einem verstärkten Wettbewerbsdruck im Einzelhandelsgeschäft in den USA.Börsenplätze Wal-Mart-Aktie: