Eine der Parteien mit der höchsten Zustimmung in den Umfragen sei die rechtspopulistische PVV (Partij voor de Vrijheid). Das im vergangenen Sommer veröffentlichte Wahlprogramm der PVV beinhalte den EU-Austritt.



Die unmittelbare Gefahr für den Fortbestand des Euro, die von den niederländischen Wahlen ausgehe, sei jedoch gering. Denn eine absolute Mehrheit sei für die EU-feindliche PVV ebenso wenig in Sicht wie ein Koalitionspartner.



Die Umfragen würden auf eine Zersplitterung der Parteienlandschaft in den Niederlanden hindeuten. Daher dürfte die nächste niederländische Regierung erst nach mühsamen Koalitionsverhandlungen eine europafreundliche Drei- bis Fünf-Parteienkoalition werden.



Die Erosion der Zustimmung zur EU bleibe aber sicherlich ein Ergebnis der Wahlen und lasse sich nicht mit dem guten wirtschaftlichen Zustand der Niederlande in Einklang bringen.





