Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (20.01.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Nils-Peter Gehrmann von Hauck & Aufhäuser:Nils-Peter Gehrmann, Analystin der Privatbank Hauck & Aufhäuser, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF), erhöht aber das Kursziel von 71 auf 97 Euro.Er habe seine Gewinn- und Umsatzprognosen für die Jahre 2016 bis 2018 nach oben revidiert, da die Geschäfte des Münchener Konzerns besser als gedacht liefen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach der jüngsten Kursrally sei dies allerdings wohl bereits im Aktienkurs eingepreist. Die Wacker Chemie-Aktie bleibe recht hoch bewertet.Nils-Peter Gehrmann, Analystin von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Votum für die Wacker Chemie-Aktie bestätigt und das Kursziel von 71 auf 97 Euro angehoben. (Analyse vom 20.01.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:111,45 EUR +0,41% (20.01.2017, 13:16)