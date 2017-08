Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.200 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 31 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (11.08.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie ist flott unterwegs! AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) hat sein Gewinnziel für 2017 wieder angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das MDAX-Unternehmen mitgeteilt habe, dürfte das operative Ergebnis (EBITDA) im laufenden Jahr auf bereinigter Basis bei 900 bis 935 Mio. Euro liegen, nach 935,2 Mio. Euro im Vorjahr. Zuvor habe der Konzern einen Gewinnrückgang im mittleren einstelligen Prozentsatz vorhergesagt. Grund für die Anhebung sei neben dem gut laufenden Chemiegeschäft ein wohl höher als erwartetes Beteiligungsergebnis des Waferherstellers Siltronic, an dem Wacker noch 30,8 Prozent halte.Entsprechend flott sei die Wacker Chemie-Aktie unterwegs. Auf Monatssicht ging es um mehr als 9 Prozent nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:99,35 EUR -1,97% (11.08.2017, 14:24)