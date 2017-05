Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (17.05.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Korrekturen würden sich in ihrem Ausmaß oftmals an Fibonacci-Retracements "orientieren". Besonders interessant seien solche Fibonacci-Korrekturen, wenn zwei unterschiedliche Retracements in einem engen Kursband zusammenfallen würden. Genau das sei die Konstellation bei der Wacker Chemie-Aktie. Auf Basis der Bastion aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 93,56 EUR) sowie einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (93,43/92,92 EUR) habe das Papier zuletzt die Kurve bekommen.Ein weiteres Kernargument liefere in diesem Zusammenhang der Bruch des Korrekturtrends seit Ende Januar. Da damit die Verschnaufpause der letzten Monate als (aufwärtstrend-)bestätigende Flagge interpretiert werden könne, winke als Belohnung perspektivisch ein Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 115,20 EUR. Zusammen mit den Hochs von 2015 zwischen 116,45 EUR und 117,80 EUR entstehe hier die nächste wichtige Widerstandszone.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:101,95 EUR -1,02% (17.05.2017, 11:31)