Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie: Wichtige Hürde überwunden! ChartanalyseAls das Wertpapier von Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) Ende Januar ganz knapp mit einem Verlaufshoch von 115,20 Euro an den Hochs aus 2015 von 117,80 Euro vorbei schrammte, schmissen Käufer kurzfristig das Handtuch und führten das Wertpapier anschließend in einen kurzfristigen Abwärtstrend zurück auf das Niveau von grob 95,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die anschließenden Geschäftszahlen hätten zusätzlich für eine Stabilisierung auf diesem Niveau gesorgt, in den letzten Wochen habe die Wacker Chemie-Aktie aber wieder ein gutes Stück weit zulegen und über die 100,00 Euro Marke klettern können. Im heutigen Handel schraube sich das Wertpapier sogar über eine wichtige Hürde um 102,20 Euro weiter aufwärts und könnte bei anhaltender Kursstärke in Verbindung mit einem nachhaltigen Tageschlusskurs darüber zu einem Folgekaufsignal führen. Denn der kurzfristige Abwärtstrend seit den Januarhochs habe nämlich bereits erfolgreich verlassen werden können.Die zwischengeschaltete Konsolidierungsbewegung seit den Jahreshochs auf das Niveau von 95,00 Euro kann als zwischengeschaltete Korrektur innerhalb der übergeordneten Aufwärtsbewegung kategorisiert werden, wodurch nun weitere Kursgewinne an die Jahreshochs aus 2015 bei 117,80 Euro möglich wären, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.05.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:102,65 EUR +1,48% (16.05.2017, 14:23)