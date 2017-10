Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

134,025 EUR +0,15% (31.10.2017, 10:26)



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

133,95 EUR +2,64% (30.10.2017, 17:35)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (31.10.2017/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Adage Capital Management L.P. steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Wacker Chemie AG moderat:Die Leerverkäufer von EXANE ASSET MANAGEMENT haben ihre Shortposition in den Aktien des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ein Stück weit ausgebaut.Die Finanzprofis von EXANE ASSET MANAGEMENT mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 27.10.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,50% der Wacker Chemie-Aktien erhöht.Die Leerverkäufer der Hedgefonds halten derzeit die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Wacker Chemie AG:0,82% Adage Capital Management L.P. (29.09.2017)0,50% EXANE ASSET MANAGEMENT (27.10.2017)0,48% Millennium International Management LP (19.04.2017)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,71% der Wacker Chemie-Aktien.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: