Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (19.05.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) fest.Der Münchener Konzern habe in Q1 wie angestrebt die Beteiligung an der Wafer-Tochter Siltronic reduziert und dabei die günstige Börsensituation genutzt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten sStudie. Die in diesem Zusammenhang anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften hätten erheblichen Einfluss auf das Q1-Zahlenwerk und das Gesamtjahr 2016 gehabt. Auf Basis des fortzuführenden Geschäfts hätten die Chemiebereiche dank starker Nachfrage mit entsprechenden Mengensteigerungen und hoher Anlagenauslastung trotz leicht negativer Preistendenzen und teilweise deutlich gestiegener Rohstoffkosten erneut erfreulich abgeschnitten. Dagegen bleibe das Geschäft mit Solarsilicium schwierig. Ein gegen Quartalsende zu beobachtender deutlicher Rückgang der Preise untermauere diesen Eindruck.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 98 Euro bekräftigt. (Analyse vom 19.05.2017)