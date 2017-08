Börsenplätze WCM-Aktie:



Kurzprofil WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG:



Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien ca. 800 Mio. Euro. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert. (15.08.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - WCM-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK).Am Montag habe das Unternehmen seine Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht, welche sehr überzeugend gewesen seien und ein gute Fortschritte im Portfolio sowie ein starkes Wachstum in den operativen Ergebnissen ausgewiesen hätten. Die Mieteinnahmen seien im Vergleich zur Vorjahresperiode um 47% von rund 15 Mio. Euro auf rund 23 Mio. Euro gestiegen. Dieser Anstieg habe an dem durch Zukäufe deutlich größeren Portfolio gegenüber dem Vorjahr gelegen. Das operative Ergebnis auf Basis des EBIT sei hingegen um mehr als 33% von 20 Mio. Euro auf 26 Mio. Euro angestiegen. Das etwas geringere Wachstum hierin im Vergleich zu den Mieteinnahmen habe an den höheren Personalkosten sowie den höheren operativen Kosten aufgrund von Rechts- und Beratungskosten in Bezug auf die TLG-Übernahme und weiteren Transaktionen gelegen.Mit einem durch das Portfoliowachstum bedingten gestiegenen Finanzaufwand sowie durch einen höheren Steueraufwand infolge von Neubewertungen sei das Nettoergebnis etwas schwächer gestiegen als das EBIT, jedoch immer noch um sehr gute 27% gegenüber dem Vorjahr und habe bei rund 17 Mio. Euro gelgen. Die cash getriebenen Funds from Operations seien signifikant um etwa 40% gestiegen und hätten somit mit 11,5 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von über 8 Mio. Euro gelegen. Die Analysten von SRC Research würden erwarten, dass dieses Ergebnis sich zum Gesamtjahr nochmals durch die Zukäufe in 2017 steigern werde. Der EPRA NAV sei seit Ende 2016 ebenfalls gestiegen und habe mit 377 Mio. Euro bzw. 2,81 Euro je Aktie über den Werten vor sechs Monaten von 345 Mio. Euro bzw. 2,62 Euro je Aktie gelegen.Das Portfolio des Unternehmens sei in den letzten sechs Monaten um 21% gewachsen und auf Sicht der letzten zwölf Monate sogar um rund 40%. Seit Jahresende 2016 sei der Portfoliowert von 662 Mio. Euro auf über 800 Mio. Euro gestiegen, wovon rund 120 Mio. Euro des Wachstums aus Zukäufen stammen würden und mehr als 16 Mio. Euro aus dem Bewertungsergebnis. Die Leerstandsquote des Portfolios sowie die Loan-to-Value Ratio seien bedingt durch die Zukäufe leicht von 3,8% auf derzeit 4,5% bzw. 53,1% auf 56,2% gestiegen. Zusammen mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das Unternehmen seine Guidance für das Gesamtjahr erneut bestätigen können und gehe weiterhin von Mieteinnahmen im Bereich von 42 Mio. Euro bis 44 Mio. Euro sowie einem FFO zwischen 23 Mio. Euro und 24 Mio. Euro aus. Unsere GuV Schätzungen lägen weiterhin leicht über diesen Werten.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen deshalb in einer aktuellen Aktienanalyse bestätigen ihr Kursziel von 3,25 Euro und behalten ebenso ihr "hold"-Rating für die WCM-Aktie bei, welches sie nach Vorlage des TLG-Übernahmeangebots nach zuvor "accumulate" vergeben haben. (Analyse vom 15.08.2017)