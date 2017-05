XETRA-Aktienkurs WCM-Aktie:

3,183 EUR -0,44% (17.05.2017, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs WCM-Aktie:

3,151 EUR -0,91% (17.05.2017, 16:17)



ISIN WCM-Aktie:

DE000A1X3X33



WKN WCM-Aktie:

A1X3X3



Ticker-Symbol WCM-Aktie:

WCMK



Kurzprofil WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG:



Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien ca. 800 Mio. Euro. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert. (17.05.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - WCM-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Anlageempfehlung für die Aktie der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK).Am Montagabend habe die Gesellschaft ihre Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und habe ein gutes Wachstum und eine solide Entwicklung im Portfolio ausgewiesen. Der Wert des Portfolios habe durch zwei abgeschlossene Transaktionen, über welche die Analysten mit ihren Updates im November und Februar bereits berichtet hätten, um mehr als 20% gegenüber dem Jahresende 2016 ansteigen können und liege zum Ende des ersten Quartals bei 796 Mio. Euro. Dieses bestehe nun aus 57 Objekten, 12 Büro- und 45 Einzelhandelsimmobilien. Mit den Zahlen aus dem ersten Viertel habe das Management ebenso die Guidance für 2017 bestätigen können und gehe weiterhin von einem FFO I im Bereich von 23 Mio. Euro bis 24 Mio. Euro und Mieterlösen in Höhe von 42 Mio. Euro bis 44 Mio. Euro aus.In der letzten Woche habe die TLG ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der WCM abgegeben, worin sie bereits vor der ersten Annahmeperiode zwischen 28. Juni und 6. September rund 48% der Anteile garantiert bekommen hätten. Hierzu hätten die Analysten bereits am 11 Mai ein Update veröffentlicht. Je 1 TLG Aktie sollten die WCM Aktionäre hierbei 5,75 WCM Aktien eintauschen. Nach Meinung der Analysten werde der letztendliche Angebotspreis somit bei rund 3,25 Euro liegen, welcher in TLG Aktien beglichen werde.Börsenplätze WCM-Aktie: