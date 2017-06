Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

35,495 EUR +0,27% (02.06.2017, 14:58)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

35,526 EUR -0,19% (02.06.2017, 15:09)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 29,6 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter. (02.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie vor neuen Hochs? AktienanalyseEinen hervorragenden Start in das Geschäftsjahr 2017 attestierte Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), dem Wohnungsunternehmen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Von Januar bis März sei das FFO 1 (Funds from Operations) auf 218,2 Mio. Euro gestiegen und habe damit um 17,1% über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums gelegen (Q1/2016: 186,3 Mio. Euro). Das FFO 1 stelle als operatives Ergebnis nach laufenden Zinsen und Steuern die wesentliche Kennzahl für die Beurteilung der nachhaltigen Ertragskraft von Unternehmen der Immobilienbranche dar. Das Periodenergebnis habe gegenüber dem Vorjahr um 65,0% auf 130,7 Mio. Euro zugelegt (Q1/2016: 79,2 Mio. Euro), der nach EPRA-Empfehlungen ermittelte Netto-Vermögenswert (EPRA NAV), der das Immobilienvermögen ohne Schulden abbilde, habe sich um 24,9% erhöht und am 31. März 2017 bei 17.548,6 Mio. Euro bzw. 37,43 Euro je Aktie gelegen (31. März 2016: 14.048,2 Mio. Euro bzw. 30,15 Euro je Aktie). Der Quartalsabschluss enthalte erstmals die Ergebnisbeiträge der im vergangenen Jahr übernommenen österreichischen conwert Immobilien Invest SE.Vonovia habe weiterhin von den günstigen Rahmenbedingungen in Form einer hohen Wohnraumnachfrage profitiert. Die Leerstandsquote habe zum 31. März 2017 mit 2,7% erneut leicht unter dem Vergleichswert des Vorjahres gelegen. Die Mieteinnahmen seien im ersten Quartal 2017 um 6,4% auf 417,2 Mio. Euro gestiegen (Q1/2016: 392,0 Mio. Euro). Zunehmend an Bedeutung würden die wohnungsnahen Dienstleistungen gewinnen (u.a. Handwerkerdienstleistungen wie der Einbau neuer Bäder oder Küchen, TV-Kabelanschluss, Heizkostenerfassung und -verrechnung), die mit einem bereinigte EBITDA von 19,8 Mio. Euro einen mehr als doppelt so hohen Ergebnisbeitrag wie im Vorjahreszeitraum geliefert hätten (Q1/2016: 7,6 Mio. Euro).Nach dem starken Auftaktquartal habe der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2017 angehoben und erwarte nun beim FFO 1 inkl. der Beiträge von conwert einen Anstieg auf rund 900 Mio. Euro bis 920 Mio. Euro (zuvor 830 Mio. Euro bis 850 Mio. Euro ohne conwert; 2016: 760,8 Mio. Euro). Steigen würden auch die Investitionen in Neubau und die Aufstockungsmaßnahmen sowie die Modernisierungsaktivitäten, von 730 Mio. Euro in diesem Jahr auf 1 Mrd. Euro jährlich in den kommenden Jahren.Vonovia besitze derzeit rund 356.000 Wohnungen in attraktiven Städten und Regionen Deutschlands mit sehr guten Entwicklungsperspektiven. Der Bestand sei nahezu vollständig vermietet. Zusätzlich zu den derzeit positiven Rahmenbedingungen des Wohnimmobiliensektors sollten die Investitionen in Instandhaltung, Modernisierung und Neubau nach Einschätzung der Analysten zu weiteren Wohnwertverbesserungen und steigenden Mieteinnahmen führen. Ebenso werten die Analysten der DZ BANK es positiv, dass der Vorstand nicht auf externes Wachstum um jeden Preis setzt, sondern sich mangels attraktiver Übernahmeziele auf den Neubau von Wohnungen fokussiert. Der Bereich der wohnungsnahen Dienstleistungen, der bereits im Auftaktquartal eine starke operative Entwicklung gezeigt habe, biete aus Sicht der Analysten weiteres Wachstumspotenzial.Die Aktie der Vonovia SE stecke aus Sicht der Analysten noch immer in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Einem Anstieg der Kursnotierung von 17,10 Euro auf 35,28 Euro nach dem Börsengang (Juli 2013) sei im März 2013 eine Korrektur gefolgt, die die Aktie auf 23,81 Euro zurückgeführt habe. Anschließend habe sich die Kursnotierung wieder erholt. Im August 2016 habe die Aktie ein neues Hoch bei 37,00 Euro markiert, habe dieses Niveau aber nicht behaupten können. Es sei eine erneute Korrektur gefolgt, die mit einem Tief bei 28,66 Euro aber nicht die vorangegangenen Tiefpunkte bei 23,81/24,92 Euro erreicht habe. Seit Anfang Dezember 2016 sehe man bei der Aktie wieder steigende Notierungen. Das nächste Etappenziel sähen die Analysten bei 37,00 Euro. Ein nachhaltiger Anstieg über 37,00 Euro würde aus ihrer Sicht mittelfristig Potenzial bis 42,00 Euro eröffnen. Unterstützungen würden bei 33,25 und 31,92/31,75 Euro verlaufen.Sollte die Aktie unter 31,75 Euro zurückfallen, müsste nach Erachten des Analysten der DZ BANK mit einer Fortsetzung der übergeordneten Seitwärtsbewegung und einem Test der Tiefs bei 29,73 bzw. 28,66 Euro gerechnet werden. (Ausgabe vom 02.06.2017)