ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/ NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter. (28.12.2016/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nun könnte die Aktie von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) die Kurve kriegen! Denn der DAX-Titel könnte aus dem Abwärtstrendkanal nach oben ausbrechen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Niedrige Zinsen würden eine hohe Nachfrage schaffen, der Bauboom in Deutschland halte ungebremst an. Die Bauwirtschaft operiere weiterhin an der Kapazitätsgrenze, habe das Kieler Institut für Weltwirtschaft unlängst mitgeteilt. Die Auftragsbestände seien dort zuletzt so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr. "Bezahlbaren Wohnraum in zentralen Lagen zu schaffen, ist die drängendste Herausforderung der Wohnungswirtschaft in Deutschland", so Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch. "Wir möchten hier mit guten Ideen vorangehen und freuen uns, dass wir nun das erste Mal den Beweis angetreten haben, dass das modulare, serielle Bauen gut funktioniert." Konkret: Vonovia habe in ihrer Heimatstadt Bochum das erste seriell gebaute Wohnhaus in modularer Bauweise errichtet. In einer Bauzeit von nur drei Monaten seien somit vierzehn neue schlüsselfertige Wohnungen entstanden. Der Marktführer gehe somit mit gutem Beispiel voran. Denn die im DAX notierte Vonovia sei nach eigenen Angaben Deutschlands führendes Immobilien-Unternehmen.Seit Februar bewege sich die Aktie von Vonovia in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 29 Euro verlaufe. Bei 28,65 Euro sei das aktuelle Monatstief markiert worden. Außerdem arbeitet die Vonovia-Aktie gerade daran, aus einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal nach oben auszubrechen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.12.2016)Börsenplätze Vonovia-Aktie:30,675 EUR +0,28% (27.12.2016, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:30,857 EUR +0,45% (28.12.2016, 08:41)