Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

35,042 EUR -0,17% (01.06.2017, 09:41)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 29,6 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter. (01.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Bei dem größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia laufe es aktuell rund. Der DAX-Konzern profitiere von steigenden Mieteinnahmen, einem geringen Leerstand und zusätzlichen Dienstleistungen. Der Konzernüberschuss habe sich im ersten Quartal 2017 um satte 65% auf 130,7 Mio. Euro erhöht. Das operative Ergebnis habe um 17,1% auf 218,2 Mio. Euro angezogen. Dazu habe auch die 2,7 Mrd. Euro schwere Übernahme von Conwert beigetragen. Um von der starken Nachfrage nach Wohnraum in den Großstädten zu profitieren, wolle Vonovia in den nächsten Jahren je rund 1 Mrd. Euro in Neubau, Dachaufstockungen und Modernisierungen stecken. In diesem Jahr wolle das Unternehmen 730 Mio. Euro investieren. Vonovia vermiete bundesweit rund 356.000 Wohnungen und beschäftige rund 8.100 Mitarbeiter. Für 2017 peile Vonovia nun ein Ergebnis von 900 bis 920 Mio. Euro (inkl. Conwert) an.Seit Dezember 2016 befinde sich Vonovia (aktuell 35,09 Euro) in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung sei der Wert auf ein Hoch bei 36,18 Euro geklettert, bevor der Dividendenabschlag für einen Rücksetzer gesorgt habe. Die Aktie stehe kurz vor einem neuen Allzeithoch.Statt in überteuerte Immobilien zu investieren, ist die Aktie von Vonovia eine attraktive Alternative, die auch noch Luft nach oben hat, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe Juni 2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:35,055 EUR +0,23% (01.06.2017, 09:35)