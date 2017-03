Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/ NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter. (07.03.2017/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Vonovia habe die mehrmals erhöhten Ziele erreicht und beim FFO das obere Ende der selbst gesteckten Spanne erreicht. Insgesamt sei das Zahlenwerk positiv, aber ohne Überraschungen gewesen. Die deutliche Erhöhung des Immobilienwertes aufgrund der Immobilienneubewertung (+15% oder 3,2 Mrd. Euro) sei ebenfalls anvisiert worden. Der Fokus nach den großen Übernahmen liege nun auf organischem Wachstum. Dies sei in Anbetracht der in vielen Regionen deutlich gestiegenen Immobilienpreise richtig, sodass Vonovia gut beraten sei, lediglich selektiv über Zukäufe zu expandieren. Das hohe Investitionsvolumen vorwiegend in Modernisierung unterstütze das Mietwachstum, da diese Kosten großteils überwälzt werden könnten. Dies werde dazu beitragen, 2017 ein organisches Mietwachstum von 3,5 bis 3,7% erzielen zu können.Die Ausnutzung von Skaleneffekten sowie der Ausbau des Bereichs Dienstleistungen (Fernsehangebote, Übernahme von Verbrauchserfassungsdienstleistungen, etc., Bereichs-EBITDA +52% auf 57 Mio. Euro) würden ebenso zum Gewinnwachstum beitragen, wie die gesunkenen Zinsbelastungen (durchschnittliche Finanzierungskosten auf 2,1% p.a. gesenkt). Mit der konsequenten Modernisierungsstrategie bzw. dem Ausbau der Dienstleistungen unterscheide sich Vonovia klar von Wettbewerbern. Das Unternehmen sei nach Erachten des Aktienanalysten sehr gut positioniert und dürfte daher weiter organisch wachsen.Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:32,62 EUR -0,84% (07.03.2017, 17:35)