Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

34,92 EUR +1,23% (24.05.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

34,90 EUR +1,19% (24.05.2017, 22:25)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 29,6 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter. (24.05.2017/ac/a/d)



Essen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Bei Deutschlands größtem Immobilienunternehmen hätten sich die Mieteinnahmen im ersten Quartal 2017 um 3,4% auf 417 Mio. Euro erhöht. Der FFO I (operatives Ergebnis nach Zinsen und Steuern) habe sich um 17% auf 218 Mio. Euro verbessert. Das Nettoergebnis sei auf 130 Mio. Euro gestiegen (+65%). Der Net Asset Value (NAV) je Aktie habe gegenüber Ende 2016 leicht auf 37,15 Euro zugelegt. Der Verschuldungsgrad sei trotz der Übernahme von conwert nur moderat auf 44,4% (41,6% Ende 2016) angestiegen.Für 2017 habe Vonovia seine Prognose erhöht und erwarte nun einen FFO I-Anstieg von 20% auf 900 bis 920 Mio. Euro (bisher 830 bis 850 Mio. Euro plus 60 Mio. Euro aus der conwert-Übernahme). Das organische Mietwachstum solle 3,8% bis 4,0% erreichen.Vonovia sei sehr gut ins neue Jahr gestartet und habe die operativen Kennzahlen weiter verbessern können. So sei die Leerstandsquote auf 2,7% gesunken, die monatliche Ist-Miete/m2 habe 3,8% (organisch +3,4%) auf 6,02 Euro zugelegt. Starkes Wachstum habe vor allem der Bereich Dienstleistungen gezeigt (EBITDA +161% auf 20 Mio. Euro), den Vonovia konsequent ausbaue. Treiber für das organische Mietwachstum würden Mietpreisanpassungen (Mietspiegel) und Modernisierungen bleiben, wobei sich das große erst 2017 begonnene Investitionsprogramm erst in den nächsten Jahren positiv auswirken werde. Die Integration von conwert verlaufe planmäßig.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, sieht den Wohnungskonzern weiterhin sehr gut positioniert, bekräftigt daher seine "kaufen"-Empfehlung für die Vonovia-Aktie und erhöht das Kursziel auf 40,00 Euro von bisher 38,00 Euro. Der Investor sollte weiterhin die Zinssensitivität des Sektors beachten.Börsenplätze Vonovia-Aktie: