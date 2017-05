ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 392.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 27 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 7.400 Mitarbeiter. (17.05.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Kurssturz zu Handelsbeginn! ChartanalyseDie Wertpapiere von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) werden im Mittwochshandel ex Dividende gehandelt, weshalb die Aktie auch mit einem augenscheinlichen Minus in den heutigen Handel startet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Übergeordnet lasse sich seit Mitte 2015 eine übergeordnete Aufwärtsbewegung in den Wertpapieren von Vonovia feststellen, die im August 2016 auf ein Verlaufshoch von 37,00 Euro aufwärts geführt habe. Nach einer zwischengeschalteten Korrektur auf das Unterstützungsniveau um 28,65 Euro bis Dezember letzten Jahres habe die Aktie anschließend wieder ihre übergeordnete Aufwärtsbewegung aufgenommen und Investoren in den letzten Monaten mit einer fulminanten Rally auf 36,18 Euro bis Montag dieser Woche beglückt. Dabei habe das Wertpapier in den letzten Handelswochen sogar noch einmal deutlich beschleunigt - mit dem aktuellen Wochenhoch bei 36,18 Euro sei der Wert scheinbar aber an seine kurzfristigen Grenzen gestoßen. Dabei habe das Papier nun ganz knapp die Hochs aus 2016 verfehlt, könnte diese im weiteren Verlauf aber noch ansteuern, nicht zuletzt weil der Aufwärtstrend seit Dezember 2016 weiterhin intakt sei.Auch wenn die Papiere von Vonovia am Mittwoch ex Dividende gehandelt würden und sich derzeit im Bereich von 34,50 Euro bewegen würden, lägen die Wertpapiere auf einer Mehrfachunterstützung aus September 2016 und den letzten markanten Zwischenhochs aus April dieses Jahres auf. Dieses Niveau könnte im weiteren Verlauf für eine Fortsetzung der bisherigen Kursgewinne sorgen und zunächst an die aktuellen Wochenhochs von 36,18 Euro wieder aufwärts führen. Aber erst darüber wird mit einem Test der Jahreshochs aus 2016 von 37,00 Euro gerechnet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.05.2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:34,46 EUR -3,92% (17.05.2017, 10:29)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:34,436 EUR -3,81% (17.05.2017, 10:45)