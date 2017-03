ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/ NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter. (06.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Gewinnmitnahmen möglich - ChartanalyseIm Februar war der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ein dynamischer Ausbruch aus dem zuvor gültigen Abwärtstrend gelungen, der die Notierungen seit August letzten Jahres vom Allzeithoch bei 37 Euro bis auf ein Tief bei 28,66 Euro im Dezember nach unten gezogen hatte, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieser Ausbruch habe die Aktie des Immobilienverwalters auf ein Jahreshoch bei 33,48 Euro geführt. Dort habe aber weitere Kaufbereitschaft versagt und habe die Notierungen in den letzten Tagen erneut nach unten zeigen lassen. Zumal sich auch das Marktumfeld momentan abgabebereiter darstellen könnte und eine Zinserhöhung in den USA nach den letzten Aussagen der Federal Reserve auf der nächsten Sitzung Mitte März als sehr wahrscheinlich gelte, könnte das auch die Aktie von Vonovia nach dem Anstieg der vorherigen vier Wochen erneut unter Druck setzen und Gewinnmitnahmen auslösen. Ein mögliches Ziel fallender Notierungen könnte sich dabei am zuletzt im Dezember erreichten Tief um 28,60 Euro ergeben. Nach oben könnte dagegen ein denkbarer Widerstand am bisherigen Jahreshoch um 33,50 Euro beachtet werden, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.03.2017)Börsenplätze Vonovia-Aktie:32,755 EUR -0,20% (06.03.2017, 11:39)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:32,699 EUR -0,46% (06.03.2017, 11:51)