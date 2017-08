Der europäische Small- und Mid-Cap-Markt biete darüber hinaus viel Diversität im Hinblick auf Länder. Um besonders attraktive Titel ausfindig zu machen, sei es zudem sinnvoll, ein quantitatives Screening-Tool zu nutzen, das dieses aus tausenden Unternehmen bestehende Universum effizient abdecken könne. Das Screening-Verfahren müsse in der Lage sein, Titel mit guten Wachstumsaussichten, hohen Renditechancen, soliden Bilanzen und genügend Liquidität zu erkennen, sodass die Anleger von Preisanomalien profitieren könnten.



2016 hätten die großen europäischen Titel geringfügig (um ca. 2%) besser abgeschnitten als jene von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, aber seit Anfang 2017 würden die sogenannten "SMids" eine bessere Wertentwicklung als Titel mit hoher Börsenkapitalisierung verzeichnen (+10,48% zum 30. Juni beim MSCI Europe Small Cap gegenüber +6,68% beim MSCI Europe). Auch die Gewinne seien im vergangenen Jahr stärker gestiegen als bei hochkapitalisierten Unternehmen. Die europäischen Volkswirtschaften würden von günstigeren Bedingungen profitieren (die Einkaufsmanagerindices würden sich positiv entwickeln) und würden vom Rückgang politischer Risiken beflügelt (z. B. durch die Wahl von Emmanuel Macron in Frankreich).



Mid-Cap-Unternehmen seien überwiegend an den Inlandsmärkten der Eurozone aktiv und hauptsächlich in zyklischen Branchen vertreten, sei es Industrie oder Technologie. Mid-Caps seien besonders oft in Nischenmärkten präsent, würden also weniger stark von potenziellen Risiken der Weltwirtschaft beeinträchtigt. Diesem Faktor werde am Markt häufig nicht die gebührende Beachtung geschenkt.



Kurz gesagt: Die makro- und mikroökonomischen Bedingungen im SMid-Cap-Universum würden günstig bleiben. Trotz des jüngsten Anstiegs seien die Bewertungsniveaus weiterhin überaus attraktiv. Anlegern böten sich noch immer zahlreiche Chancen, insbesondere bei französischen, spanischen und irischen Titeln, sofern es gelinge, dieses reichhaltige, von den spezialisierten Analysten häufig zu wenig beachtete Anlageuniversum effizient zu filtern. (07.08.2017/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Was die Anleger betrifft, so hat das Small- und Mid-Cap-Segment seit Jahresbeginn Rückenwind, so Charles Anniss, Portfoliomanager für Small- und Mid-Cap-Portfolios, European Equities-Team bei Union Bancaire Privée.Da die Unternehmen überwiegend im Inland agieren würden, biete dieses Universum zahlreiche Anlagechancen in Europa.