Kurzprofil Volvo AB:



Volvo AB (ISIN: SE0000115446, WKN: 855689, Ticker-Symbol: VOL1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VOLVF) ist eine Unternehmensgruppe, die in der Nutzfahrzeugindustrie tätig ist. Das Kerngeschäft des Konzerns ist der Geschäftsbereich LKW mit den Handelsmarken Volvo, Renault, Mack, Eicher und UD Trucks. Neben LKWs mit Dieselmotoren werden auch LKWs mit Hybridmotoren hergestellt, die vor allem in der Müllabfuhr zum Einsatz kommen. Im Weiteren produziert und verkauft der Konzern Baumaschinen, Busse, Motoren und Antriebssystemen für Schiffe und industrielle Anwendungen und Dieselmotoren.



Durch seine Beteiligung an dem chinesischen Unternehmen Dongfeng Commercial Vehicles verstärkt Volvo seine Position auf dem LKW Markt in China. Die Sparte Volvo Aero (Herstellung von Flugtriebwerkkomponenten) wurde im Oktober 2012 an die GKN plc verkauft. Die Produkte von Volvo werden sowohl durch 100%ige Tochtergesellschaften wie auch von unabhängigen Händlern vertrieben. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen für Kunden und Händler wie auch IT-Lösungen und Logistiktätigkeiten für die Gruppengesellschaften und für die Automobilindustrie an.



Die Unternehmensgruppe betreut Kunden in 190 Marktregionen, vor allem in Europa, Asien und Nordamerika und unterhält Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in 18 Ländern weltweit. Volvo wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden. (24.01.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Volvo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Burgstaller von Goldman Sachs:Stefan Burgstaller, Aktienanalyst von Goldman Sachs, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Volvo-Aktie (ISIN: SE0000115446, WKN: 855689, Ticker-Symbol: VOL1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VOLVF) und erhöht sein Kursziel.Der Analyst habe sein optimistischeres Votum für das Wertpapier mit besseren Aussichten am nordamerikanischen Lkw-Markt begründet. Er habe seine operativen Gewinnschätzungen bis zum Jahr 2021 durchschnittlich um 7% angehoben.Der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Stefan Burgstaller, hat die Volvo-Aktie von "sell" auf "neutral" heraufgestuft. Das Kursziel werde von 91,00 auf 113,00 SEK (Schwedische Krone) erhöht. (Analyse vom 24.01.2016)Börse Frankfurt-Aktienkurs Volvo-Aktie:11,573 Euro -0,49% (24.01.2017, 08:04)ISIN Volvo-Aktie:SE0000115446