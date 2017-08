Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (11.08.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), senkt aber das Kursziel von 150 auf 145 Euro.Mit dem Scheitern einer Zusammenarbeit mit Tata bzgl. eines Billig-Autos müsse der Wolfsburger Autokonzern erneut einen Rückschlag bei den Low-Budget-Cars hinnehmen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach dem Ende der Beteiligung an Suzuki im Jahr 2015 stehe die Volkswagen AG nun ereneut ohne Partner bzw. Konzept für das wachsende Segment der Billig-Autos dar. Grundsätzlich sollte man von einem globalen Konzern mit mehr als 600.000 Mitarbeitern erwarten können, dass er in der Lage sei, eigenständig ein Billig-Auto zu konzipieren. Was die Wolfsburger diesbezüglich jedoch seit Jahren abliefern würden, sei mehr als enttäuschend.Die Auslieferungszahlen der Marke Volkswagen Pkw hätten sich im Juli besser dargestellt als im ersten Halbjahr. Schwope gehe davon aus, dass der Autokonzern aufgrund der starken Position in China 2017 auch im laufenden Jahr größter Automobil-Verkäufer der Welt mit rund 10,4 Mio. bis 10,5 Mio. verkauften Fahrzeugen bleibe und Toyota (10,3 Mio. bis 10,4 Mio. Einheiten) erneut knapp hinter sich lasse.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat aufgrund der gegenwärtigen operativen Stärke des Konzerns die Kaufempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie in einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt und das Kursziel 150 auf 145 Euro reduziert. (Analyse vom 11.08.2017)