Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (24.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Für die Experten der " BÖRSE am Sonntag " ist die Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) die Aktie des Jahres.Nachdem es nach Bekanntwerden des VW-Dieselskandals 2015 sowohl für Volkswagen selbst als auch für Daimler und BMW an der Börse abrupt und steil bergab gegangen sei, hätten sich deren Papiere bis heute nicht mehr wirklich erholen können. Auch wenn zuletzt ein Aufwärtstrend erkennbar gewesen sei, stehe seit März 2015 bei Daimler und BMW ein Verlust von 27% und bei Volkswagen einer von stolzen 44%. Die Börsenzukunft von VW sei jedoch besonders spannend. Hier scheine zwischen Kurssturz und Gipfelsturm alles möglich.Erst vor kurzem hätten die Niedersachsen mal wieder eine Belastung ihrer Quartalsergebnisse aufgrund des Abgasbetrugs vermelden müssen. 2,5 Mrd. Euro würden in Quartal drei erzwungenermaßen der Risiko-Aufstockung dienen. Insgesamt würden sich die mit dem Skandal verbundenen Aufwendungen damit auf 25,1 Mrd. Euro summieren. Die Verluste könnten Investitionen in wichtige Zukunftsfelder erschweren. Wobei von solchen Schwierigkeiten, angesichts der Milliarden, die man nun in die E-Mobilität investieren wolle, bisher wenig zu sehen sei. Matthias Müller habe angekündigt: 20 Mrd. Euro sollten bis 2030 in die Entwicklung neuer E-Modelle fließen, 50 Mrd. in die Batterieproduktion. Bis zum Jahr 2025 sollten konzernübergreifend 80 neue PKW-Modelle mit Elektro-Antrieb auf den Markt. 50 davon, so der Plan, würden einzig und allein mit Strom fahren, die restlichen 30 sollten Plug-In-Hybride werden. Alle Töchter mit inbegriffen wolle VW bis 2030 für jedes seiner 300 Modelle und in allen Segmenten mindestens eine elektrisch angetriebene Variante.Zudem scheine der VW-Konzern, was die Absatzzahlen betreffe, wieder in der Spur. Und das überraschenderweise vor allem in den USA. In den ersten neun Monaten 2017 könnten die Wolfsburger hier auf ein Absatzplus in Höhe von 9% verweisen. Im vergangenen September habe man knapp über 32.000 Autos verkauft, zirka 33% mehr als im Vorjahresmonat. Den Umsatz hätten die Wolfsburger im ersten Halbjahr 2017 weltweit um 7,3 Prozent auf knapp 116 Mrd. Euro steigern können. Beim operativen Ergebnis sei es um 18,6% auf 8,9 Mrd. Euro nach oben gegangen.Die Analystentendenz, sei im Durchschnitt sehr positiv, aber natürlich sei der Abgasskandal noch lange nicht überwunden. Langfristig dürfte es wohl entscheidend sein, ob man seine hochgesteckten Ziele auch erreichen könne. Ebenso entscheidend: Die Rechtsstreitigkeiten in Sachen Abgasbetrug dürfen sich nicht zu einem Desaster entwickeln, wie es die Deutsche Bank durch ihre Machenschaften nach der Finanzkrise habe erleben müssen.Anleger, die Mut zum Risiko haben, sollten zugreifen, so die Experten von "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Volkswagen-Aktienanalyse. Ansonsten reiche es vielleicht auch erstmals, den gespannten Beobachter zu spielen und auf kleinere Rücksetzer zu warten. Wer Börsianerblut in den Adern habe, werde indes längerfristig um VW kaum herumkommen. (Anlagetrends 2018)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:170,80 EUR +1,82% (24.11.2017, 13:31)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:170,401 EUR +1,76% (24.11.2017, 13:46)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:766403