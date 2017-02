ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen verringerten sich im Jahr 2015 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 9,931 Millionen (2014: 10,137 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt 12,3 Prozent.



In Westeuropa stammt fast ein Viertel aller neuen Pkw (24,4 Prozent) aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2015 auf 213 Milliarden Euro (2014: 202 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr -1,4 Milliarden Euro (2014: 11,1 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über verbrauchsgünstige Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen (schlüsselfertige Kraftwerke), Turbolader, Turbomaschinen (Dampf- und Gasturbinen), Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt. Des Weiteren werden Spezialgetriebe für Fahrzeuge und Windräder, Gleitlager und Kupplungen sowie Prüfzentren für den Mobilitätssektor produziert.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 119 Fertigungsstätten. 610.076 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus nahezu 42.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (16.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) zu verkaufen.Die weltweiten Automobil-Hersteller würden sich gegenwärtig neu formieren. Nach der gescheiterten Liaison von Suzuki mit Volkswagen scheinen sich die Japaner gerade stärker an Toyota zu binden, so Frank Schwope, Analyst der Nord LB. Nachdem sich zudem die französisch-japanischrussische Allianz von Renault, Nissan und Lada letztes Jahr via Nissan eine 34%ige Beteiligung an Mitsubishi gönnte und 2016 zusammen 9,96 Mio. Autos verkauft habe, könnte jetzt auch der französische Rivale PSA (Peugeot/Citroen) einen Zukauf tätigen. Die Übernahme von Opel durch PSA scheine greifbar, wenngleich diese Partnerschaft wenig plausibel erscheine. Zwar kämen beide Konzern zusammen immerhin auf über 5 Mio. verkaufte Autos im Jahr 2016, allerdings erschließe sich die industrielle Logik nicht direkt.Die deutsche Politik und die Gewerkschaften sähen eine Übernahme von Opel durch PSA skeptisch. Positiver würde sicherlich ein Verkauf von Opel an BMW oder Daimler betrachtet, der nach Erachten des Analysten durchaus Sinn machen könnte. So wäre eine Konstellation Premiumhersteller/Massenhersteller wie bei Audi/Volkswagen durchaus zielführend. Opel sei kein direkter Konkurrent von BMW oder Mercedes Benz, und eine Gleichteil-Strategie wie im Volkswagen-Konzern könnte massiv Kosten sparen. Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass sowohl BMW mit Rover, als auch Daimler mit Chrysler gebrannte Kinder seien und Milliarden Euro bei ihren Übernahmen versenkt hätten. Zudem befinde sich Daimler mittlerweile in einer engeren, kapitalunterlegten Kooperation mit Renault und Nissan.Wenngleich in den letzten Jahren die eine oder andere Unternehmensübernahme unter den Automobil-Herstellern stattgefunden habe, erachte der Analyst Aussagen als unzutreffend, dass nur große Konzerne, die mehr als 5 Mio. Fahrzeuge pro Jahr verkaufen würden, langfristig überleben würden. Es gebe genügend Beispiele wie BMW, Daimler oder auch Jaguar/Land Rover (Tata), die zeigen würden, dass Erfolg nicht zwangsläufig mit Größe korreliere. Innovative und kooperationsbereite Konzerne hätten eine Existenzberechtigung, auch wenn sie nur 1 Mio. bis 3 Mio. Fahrzeuge pro Jahr produzieren würden.Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass es zwar immer wieder Übernahmen gegeben habe, aber ebenso sei das Auseinandergehen von Partnern erfolgt. Darüber hinaus entstanden/entstehen insbesondere in China neue Markt-Player, denen zunehmende Bedeutung zukommen wird, so Frank Schwope, Analyst der Nord LB.Auffallend sei die häufige Beteiligung an neuen, kapitalunterlegten Unternehmensverbindungen in den letzten 20 Jahren von Volkswagen, Daimler, General Motors und Renault. Ebenso markant sei das Scheitern von Partnerschaften sowohl bei Daimler und General Motors, als auch bei Ford. Die Beteiligungen des Volkswagen-Konzerns und die von Renault scheinen bisher relativ erfolgreich zu sein, wenngleich die Partnerschaft zwischen Volkswagen und Suzuki in die Brüche ging, so Frank Schwope, Analyst der Nord LB.Besonders stabil scheinen Beteiligungen oder Übernahmen von Unternehmen aus dem gleichen Land zu sein, so Frank Schwope, Analyst der Nord LB. Gleiche Sprache und ähnliche Unternehmenskulturen dürften dem Gelingen der Zusammenarbeit besonders zuträglich sein. Auch bisherige Kooperationen bei Modellen dürften hier hilfreich sein. Beispiele hierfür seien Volkswagen mit seinen Beteiligungen an Porsche und MAN, der Einstieg von Hyundai bei Kia oder die Übernahme von Dacia durch Renault.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Branche weiterhin mit dem Rating "neutral", stuft die Volkswagen-Vorzugsaktie jedoch mit "verkaufen" ein. (Analyse vom 16.02.2017)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:144,95 EUR -0,62% (16.02.2017, 11:46)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:145,00 EUR -0,55% (16.02.2017, 11:54)