Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (17.05.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) von 2,20 GBP auf 2,30 GBP.Die operativen Umsatz- und Ergebniskennzahlen seien in Q4 2016/17 (31.03.) relativ solide ausgefallen. Insbesondere die Entwicklung im größten Einzelmarkt Deutschland könne wieder nachhaltig erfreuen. Der berichtete Konzernumsatz sei jedoch in Q4 um 5,5% (organisch: +0,2%) auf 11,34 (Vj.: 12,01) Mrd. Euro gesunken. Der Wachstumstrend (organisch) bei den Telekommunikationsdiensten (Serviceerlöse) habe dabei mit +1,5% y/y in etwa gehalten werden können. Das bereinigte EBITDA habe im Geschäftsjahr 2016/17 stagniert, habe jedoch auf organischer Basis mit +5,8% y/y auf 14,15 (inklusive Indien: 15,75) Mrd. Euro stärker als erwartet wachsen können. Enttäuschend sei aber der ausgeweitete Nettoverlust (2016/17: -6,30 (Vj.: -5,41) Mrd. Euro) gewesen - wegen einer Firmenwertabschreibung in Höhe von 4,5 Mrd. Euro auf das jetzt ausgegliederte Indiengeschäft. Für das aktuelle Geschäftsjahr zeige sich das Unternehmen optimistisch und gehe u.a. von einem organischen Wachstum des bereinigten EBITDA von 4% bis 8% y/y aus. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen reduziert.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Vodafone-Aktie. (Analyse vom 17.05.2017)Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:2,59 EUR +0,46% (17.05.2017, 14:18)London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:GBP 2,20 +0,32% (17.05.2017, 14:20)