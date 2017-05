Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

19,16 EUR -0,49% (16.05.2017, 12:10)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (16.05.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Friebel und Lars Lusebrink, Aktienanalysten von Independent Research, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Der Umsatz habe in Q1 stärker als erwartet um 6,9% y/y wachsen können. Hauptwachstumstreiber sei dabei wieder das Musikgeschäft gewesen, während der Umsatz bei Canal+ im Heimatmarkt stark rückläufig geblieben sei. Die Ergebnisentwicklung sei gemischt ausgefallen. Mit einem deutlichen EBITA-Rückgang habe Vivendi die Erwartungen verfehlt, habe sie aber beim bereinigten Nettoergebnis wiederum deutlich übertreffen können. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Ferner wolle Vivendi die französische Werbeagentur Havas für 3,9 Mrd. Euro übernehmen. Zunächst seien 9,25 Euro je Havas-Aktie für den 60%-Anteil der Bollor&Gruppe geboten worden. Anschließend solle ein öffentliches Übernahmeangebot zum gleichen Preis für die restlichen Aktionäre gemacht werden. Die Übernahme habe sich schon länger angedeutet. Die Analysten hätten aber Zweifel an deren Sinnhaftigkeit.Markus Friebel und Lars Lusebrink, Aktienanalysten von Independent Research, bewerten die Vivendi-Aktie nach wie vor mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 18,00 auf 20,00 Euro angehoben worden. Die größte Schwäche bleibe das Geschäft im Heimatmarkt von Canal+. Vivendi stelle hier jedoch eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte in Aussicht. (Analyse vom 16.05.2017)Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:19,05 EUR -0,83% (16.05.2017, 13:52)